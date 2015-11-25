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Источник Правда.Ру

Биатлонист Васильев обвинил братьев Бё в употреблении допинга

Спорт

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выступил с обвинением в адрес норвежских биатлонистов Тарьея и Йоханнеса Бё. По его словам, братья употребляют допинг, а пытаются обвинить в этом других.

WADA не верит российским спортсменам

"Когда вся чехарда произошла, Логинов не бросил команду, а мог отказаться от эстафеты. Вышел на гонку, достойно выступил. А эти негодяи - братья Бе? Особенно старший, Тарьей, он просто негодяй. У младшего хоть мозгов хватило, после интервью дал задний ход. Еще что-то высказываются. Сам этот Тарьей весь в допинге, обложились справками и вякают что-то", - пояснил Васильев.

Российский биатлонист предложил ввести мораторий на выдачу терапевтических исключений сроком на год.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Союз биатлонистов России оштрафовали на 100 тысяч евро.

Руководство Международного союза биатлонистов (IBU) оштрафовало Союз биатлонистов России (СБР) на €100 тысяч за три положительные допинг-пробы спортсменов в сезоне-2013/14 - Александра Логинова, Екатерины Юрьевой и Ирины Старых. Такое решение было принято на заседании исполкома IBU в австрийском Зальцбурге, об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отметим, что СБР ранее уже был наказан штрафом в размере 50 тысяч евро за нарушение антидопинговых правил - в 2009 году.

В ноябре 2014 года Международный союз биатлонистов провел анализ положительных допинг-проб, которые принадлежали россиянкам Юрьевой и Старых. За применение запрещенных препаратов Юрьева получила 12 лет дисквалификации, а Старых - три года.

На два года с момента повторного анализа был дисквалифицирован Логинов. Он не сможет вернуться к соревновательной деятельности ранее 25 ноября 2016 года.

Напомним, как писала ранее Правда.Ру, 9 ноября этого года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рекомендовало пожизненно отстранить пятерых российских бегунов и пятерых российских тренеров за нарушение антидопинговых правил.

По мнению WADA, Олимпийским играм в Лондоне в 2012 году был нанесен ущерб в силу того, что российским спортсменам было позволено участвовать в соревнованиях, хотя они должны были быть отстранены за использование стимуляторов.

Также представители WADA заявили, что глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков уничтожил 1417 допинг-проб за три дня до проверки комиссии.

10 ноября руководство Всемирного антидопингового агентства временно приостановило работу московской антидопинговой лаборатории.

Кроме того, позже стало известно, что легкая атлетика может быть не представлена на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

23 ноября министр спорта России Виталий Мутко заявил о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приостановило свою работу.

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Темы допинг биатлон тарьей бё обвинения йоханнес бё дмитрий васильев терапевтические исключения
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