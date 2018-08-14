Более пяти тысяч зрителей собрал летний фестиваль Live Fest Summer на курорте "Роза Хутор"

Более пяти тысяч гостей собрались в минувший уикенд на "Роза Хутор", чтобы услышать "музыку на высоте".

Они стали зрителями самого "высокого" музыкального фестиваля в нашей стране — LiveFest Summer. Главная сцена для выступлений артистов была установлена на отметке 1600 метров над уровнем моря. В фестивале приняли участие самые актуальные артисты: Монеточка, инди-группа Pompeya, Дельфин, Therr Maitz и Земфира. Всего на разных площадках LiveFest Summer выступили 15 исполнителей.

"Вообще, выступления на открытом воздухе сами по себе очень приятны. Меняются какие-то внутренние ощущения, задействуются новые ресурсы, это всегда интересно. Здесь и публика более открытая и расслабленная, и ты более свободный, в ходе чего происходит некий обмен энергиями. Ведь это не просто музыка, а еще и на высоте, на вершине горы — все это делает концерт особенным. Мы всегда рады выступать на таких крутых фестивалях", — поделился впечатлениями лидер группы Therr Maitz Антон Беляев.

В этот вечер зрители фестиваля могли не только услышать любимых исполнителей, но и принять участие в благом деле. Главный лозунг LiveFest Summer — "Музыка на высоте — с природой на "Вы", поэтому артисты и гости стали участниками различных экологических инициатив курорта "Роза Хутор". На фестивале отказались от напитков в стеклянной посуде и ввели популярную на европейских фестивалях систему капшеринг. Каждый зритель мог арендовать небьющийся стакан, оставив за него залог в размере 100 рублей. В течение вечера его можно было обменять на чистый, а в конце — оставить себе в качестве сувенира или вернуть в торговую точку для дальнейшей переработки и получить залог обратно. Всего волонтеры после фестиваля собрали около 100 килограммов "вторичного сырья" — пластиковых бутылок, картона, банок, пленки. Поэтому после LiveFest Summer на курорте "Роза Хутор" остались чистые горные склоны.

Другой инициативой организаторов фестиваля стала поддержка программы "Роза Хутор" по восстановлению популяции черноморского лосося — кумжи. Часть средств, собранных на LiveFest Summer, будет направлена на ее реализацию.