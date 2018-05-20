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Источник Правда.Ру

Худшие питомники растений определили в рунете

Общество » Практика » Как отстоять права

Садовые центры множатся как грибы вдоль трасс, ведущих из больших городов на дачи. Разброс цен на растения огромен. Тем не менее, многие продолжают пользоваться интернет-ресурсами, через которые находят понравившиеся растения, деревья-крупномеры, цветы.

Интернет-ресурс "Садовые фантазии" сегодня поделился своим рейтингом худших питомников растений, с которыми сталкивались их читатели.

На пятом месте - "Зеленый дворик" Валентины Кривошеевой, изредка продающий сухие крупномеры по высокой стоимости.

На четвертом - интернет-магазин цветов ABekker.

На третьем - Питомник хвойных растений «Эльбрус-Камень» из Нальчика Кязима Айшаева, в котором могут обмануть покупателя по высоте крупномеров.

На втором - скандально уже известный интернет-магазин "Сады Семирамиды".

На первом - Ali Express, продающий россиянам сор семян и выдающий их за самые лучшие образцы цветоводства.

Полностью текст можно прочесть по ссылке: Топ-5 худших питомников растений

Присоединяемся к "Садовым фантазиям": приобретайте растения, глядя не на красивые картинки в интернете, а руководствуясь советами друзей и знакомых.

 

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Темы цветы питомники
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