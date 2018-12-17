Кольца на пальцах могут довести до аритмии

Методикой воздействия на активные точки тела издавна пользуются тибетские целители, китайские и японские врачи для улучшения состояния здоровья людей. Специалисты из США установили, что ношение колец также влияет на функционирование организма, так как на пальцах рук находятся от 40 до 80 таких точек, сообщает портал pora.ru.
Кольца люди носят на пальцах по-разному, поэтому и воздействуют они на человеческий организм в зависимости от "места" и продолжительности времени.
Ношение, например, обручального кольца на безымянном пальце совсем неслучайно. Под влиянием стимуляции активных точек происходит воздействие на функциональность половой сферы. При постоянном ношении такого колечка на безымянном пальце поддерживается либидо в течение всей жизни человека.
Однако в том случае, если кольцо стало мало, оно, наоборот, пошатнет сексуальное здоровье, а также поспособствует развитию гипертонии и атеросклероза, гинекологическим заболеваниям у женщин.
На систему сердца и сосудов, эндокринные железы повлияет постоянное ношение кольца на среднем пальце. На мизинце — пострадают 12-перстная кишка, желудок и другие отделы кишечника.
Эксперты рекомендуют на ночь снимать кольца, чтобы пальцы отдыхали. Следует обращать внимание на то, чтобы кольца не давили, а время ношения ограничивалось несколькими часами. Например, если кому-то нравится нанизать на один палец сразу несколько колец, следует помнить, что оптимальное время их ношения — не более пяти часов.
За счет количества украшений возрастает и площадь их воздействия на активные точки. Отсюда возникают нарушения в организме, о причинах которых человек и не догадывается. Появляются, как правило, астматические приступы и даже аритмия.
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