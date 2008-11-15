На бирже произошел сегодня форменный крах... - писала газета Русское Слово 16 ноября 1905 года

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"Русское Слово", 16 ноября (3 ноября) 1905 года.

Фото: Pravda.Ru

"На бирже произошел сегодня форменный крах. Такой финансовой паники не было даже во все время русско-японской войны. Наиболее ходовые бумаги понизились на 30, 40 и 50 рублей".

"Русский Народ", 16 ноября (3 ноября) 1907 года.

"Содержательница портерной на Широкой ул. Марья Н-ва, привлечена к ответственности за продажу пива пьяным и допущения в портерной пения песен. Крестьянин Юрьевского уезда Алексей Климов 38 лет привлечен к ответственности по 49 ст. Уст. о наказ. за прошение милостыни по лени и привычке к праздности. К судебной ответственности по 50 ст. Уст. о наказ., привлечены — крестьяне Ярославского уезда, Алексей Зарубаев — 37 л. и Тимофей Смирнов, по кличке "подшипник" — по 31 ст. Уст. о наказ.; первый за дерзость и грубость, а второй — за словесное оскорбление городового Емельянова".

"Правда", 16 ноября 1932 года. Уинстон Черчилль воет на луну.

"Блестящий светский лев, оратор, парламентарий и писатель, прожженный циник и аристократ, сложившийся политик в 30 лет, министр в 35, "почти законченный муж государственного разума" лет в 40, и "подающий еще надежды" нестарый человек лет в 57 — Уинстон Черчилль впал в хандру.

Угрюм и желчен тон его воспоминаний о "перемирии" в великой бойне. Печальны подведенные итоги: "Империя прошла печальный путь. Она поднялась, чтобы победить. И, победив, она пошла назад. Она утратила господство над морями. Три четверти Ирландии охвачены жестокой, тяжелой смутой. Все дело Кромера в Египте поставлено под риск. Индия бурлит в итоге слабой, нерешительной политики. И новая опасность рождается в безумных планах о дальнейшем…

Уинстон Черчилль воет на луну. Его судьба похода на судьбу империи, которой он так ревностно служил. Когда-то грозный британский лев дряхлеет. Когти притупились. А впереди: "Темно и бурно будущее. Сурово, как зимний ветер"…"

"Калининградская правда", Калининград, Московская область. 16 ноября 1962 года. На вахте — химики.

""Большая химия" — это слово, которое родилось сравнительно недавно, все прочнее и прочнее входит в нашу жизнь. Входят в строй гиганты индустрии, и советские люди получают все больше самых разнообразных изделий из синтетических материалов, а промышленность — разнообразное сырье.

Труженики Технохимзавода, разумеется, в меньших масштабах, но тоже причастны к этому большому делу. За последнее время предприятие оснастилось новым оборудованием, осваивает выпуск разнообразных технических тканей. В эти дни с подъемом трудится коллектив цеха техноткани. Успешно перевыполнен план октября, перевыполняются ноябрьские задания".

"Известия", №320 (20 301), 16 ноября 1982 года.

"Мировая общественность глубоко скорбит по поводу кончины Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева. Во многих странах в эти траурные дни проходят заседания и митинги, участники которых отмечают огромный вклад Л. И. Брежнева в дело строительства социализма и коммунизма, борьбы за мир и прогресс…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал", "Старые газеты", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

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