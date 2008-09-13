Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полная инструкция по обезвреживанию гиперактивной собаки: от питания до интеллектуальных игр
Экономический капкан для Китая и Индии: Вашингтон готовит шаг, от которого загоняют ЕС в ловушку
Старый рецепт из бабушкиной аптечки: домашний сироп от кашля готовится из продуктов, которые всегда под рукой
Осень ворвалась в интерьер: 7 оттенков, которые сделают ваш дом теплее и уютнее
Кисляк заставил ЦСКА раскошелиться: условия нового контракта — беспрецедентный случай для клуба
Это пересечение колец Сатурна случается раз в 15 лет: зрелище, которое не рекомендуется пропускать
Народный вариант салата Цезарь, который не стыдно поставить даже на праздничный стол
Этот двигатель убивает ликвидность авто: покупатели обходят его стороной
Первые яблоки сезона: какие сорта дарят вкус лета и никогда не подводят садоводов

Клопу грозит гибель… — писала газета Вечерняя Москва 13 сентября 1932 года

3:50
Общество

"Биржевые новости", 13 сентября (30 августа) 1901 года.

Газетные архивы 13 сентября
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 13 сентября

"На работах при строящемся доме Башкевича в Большом Казенном переулке, на глубине 6 аршин вырыт глиняный горшок с 1044 штуками серебряных монет времен Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Поденный работник, нашедший клад, объявил о своем открытии в полицейском доме, куда он был доставлен с Хитровской площади для вытрезвления. Монеты переданы в археологическое общество".

"Новости Дня", 13 сентября (30 августа) 1902 года. За десять лет.

"Сегодня исполняется десять лет, как С. Ю. Витте, пробыв приблизительно полгода министром путей сообщения, занял один из ответственейших в нашем государственном управлении пост министра финансов. Эти десять лет были полны самой напряженной финансовой деятельности и сказались результатами громаднейшего значения… За это время наш государственный бюджет увеличился почти на 90%".

"Архангельск", 13 сентября (30 августа) 1907 года. Местная хроника.

"Транспорт "Бакан" 27 августа пришел в Архангельск. Он пробудет числа до 5-6 сентября, а затем на зимовку отправится в Либаву. Обратный приход его в северные воды в будущем году предполагается ранее, чем в этом, именно в январе. На "Бакане" между прочим есть вполне приручившаяся белая медведица, взятая на Новой Земле: она "гуляет" между командой на полной свободе, с ней играют, иногда кладут в "ротик" грациозной дамы руку и она сжимает легонько и благосклонно, не оставляя себе на память. Говорят, что это исключительный случай приручения взрослой самки — белой медведицы".

"Вечерняя Москва", 13 сентября 1932 года. Клопу грозит гибель.

"Об антисанитарном состоянии жилищ в Москве говорили на президиуме МГСПС. Намечены конкретные мероприятия по борьбе с паразитами. Пересматриваются правила содержания общежитий, квартир, столовых. Организуются кратковременные 3 — 6 месячные курсы по подготовке санинспекторов из рабочих и членов их семей. К 1 января 1933 года намечено подготовить тысячу санинспекторов Объявлена санкультэстафета под лозунгом "за чистое общежитие, барак, квартиру". Намечено массовое изготовление дешевых клоповаров и металлических пульверизаторов. Потребность населения в дезинфекционных средствах будет обеспечена полностью".

"Правда", 13 сентября 1937 года. Достойно встретим XX годовщину Октября.

"…Пилот Коккинаки установил новый рекорд скорости, а Герой Советского Союза Громов, с согласия товарища Сталина, разрабатывает план завоевания всех международных авиационных рекордов…Приближение великого юбилея советской власти вызывает особый прилив патриотических чувств в каждом честном гражданине нашей страны. Эту свою любовь к родине, преданность партии Ленина-Сталина и советскому правительству каждый человек хочет проявить, — особенно сейчас, в предпраздничные дни, — ударной работой, образцовым исполнением своих обязанностей…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал", "Старые газеты", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Четыре суперкара, с которыми можно жить: кто реально выдерживает пробки и бордюры
Авто
Четыре суперкара, с которыми можно жить: кто реально выдерживает пробки и бордюры
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Наука и техника
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Экономика и бизнес
Украина перестала получать азербайджанский газ
Популярное
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов

Днем столбик термометра поднимется до +21 градуса.

Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Живой антидепрессант в доме: эти породы собак заряжают счастьем всю семью
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Последние материалы
Кисляк заставил ЦСКА раскошелиться: условия нового контракта — беспрецедентный случай для клуба
Это пересечение колец Сатурна случается раз в 15 лет: зрелище, которое не рекомендуется пропускать
Народный вариант салата Цезарь, который не стыдно поставить даже на праздничный стол
Первые яблоки сезона: какие сорта дарят вкус лета и никогда не подводят садоводов
Этот двигатель убивает ликвидность авто: покупатели обходят его стороной
Осень в золоте, горы в дымке: ноябрь становится сказкой в этих городах России
Не гиперопекающая мама: Марина Федункив раскрыла особенности своего декрета
Клопу грозит гибель… — писала газета Вечерняя Москва 13 сентября 1932 года
Идеальный питомец для пожилого человека: каким он должен быть, чтобы дарить радость, а не проблемы
Утилизационный сбор по-новому: мощность двигателя может ударить по кошельку — кого ждёт неприятный сюрприз
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.