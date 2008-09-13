Клопу грозит гибель… — писала газета Вечерняя Москва 13 сентября 1932 года

"Биржевые новости", 13 сентября (30 августа) 1901 года.

"На работах при строящемся доме Башкевича в Большом Казенном переулке, на глубине 6 аршин вырыт глиняный горшок с 1044 штуками серебряных монет времен Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Поденный работник, нашедший клад, объявил о своем открытии в полицейском доме, куда он был доставлен с Хитровской площади для вытрезвления. Монеты переданы в археологическое общество".

"Новости Дня", 13 сентября (30 августа) 1902 года. За десять лет.

"Сегодня исполняется десять лет, как С. Ю. Витте, пробыв приблизительно полгода министром путей сообщения, занял один из ответственейших в нашем государственном управлении пост министра финансов. Эти десять лет были полны самой напряженной финансовой деятельности и сказались результатами громаднейшего значения… За это время наш государственный бюджет увеличился почти на 90%".

"Архангельск", 13 сентября (30 августа) 1907 года. Местная хроника.

"Транспорт "Бакан" 27 августа пришел в Архангельск. Он пробудет числа до 5-6 сентября, а затем на зимовку отправится в Либаву. Обратный приход его в северные воды в будущем году предполагается ранее, чем в этом, именно в январе. На "Бакане" между прочим есть вполне приручившаяся белая медведица, взятая на Новой Земле: она "гуляет" между командой на полной свободе, с ней играют, иногда кладут в "ротик" грациозной дамы руку и она сжимает легонько и благосклонно, не оставляя себе на память. Говорят, что это исключительный случай приручения взрослой самки — белой медведицы".

"Вечерняя Москва", 13 сентября 1932 года. Клопу грозит гибель.

"Об антисанитарном состоянии жилищ в Москве говорили на президиуме МГСПС. Намечены конкретные мероприятия по борьбе с паразитами. Пересматриваются правила содержания общежитий, квартир, столовых. Организуются кратковременные 3 — 6 месячные курсы по подготовке санинспекторов из рабочих и членов их семей. К 1 января 1933 года намечено подготовить тысячу санинспекторов Объявлена санкультэстафета под лозунгом "за чистое общежитие, барак, квартиру". Намечено массовое изготовление дешевых клоповаров и металлических пульверизаторов. Потребность населения в дезинфекционных средствах будет обеспечена полностью".

"Правда", 13 сентября 1937 года. Достойно встретим XX годовщину Октября.

"…Пилот Коккинаки установил новый рекорд скорости, а Герой Советского Союза Громов, с согласия товарища Сталина, разрабатывает план завоевания всех международных авиационных рекордов…Приближение великого юбилея советской власти вызывает особый прилив патриотических чувств в каждом честном гражданине нашей страны. Эту свою любовь к родине, преданность партии Ленина-Сталина и советскому правительству каждый человек хочет проявить, — особенно сейчас, в предпраздничные дни, — ударной работой, образцовым исполнением своих обязанностей…"

