Классово чуждые до сих пор находятся на легких работах… — писала газета К трудовому общежитию 31 августа 1932 года

"Новости Дня", 31 августа (18 августа) 1902 года.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 31 августа

"Несколько любопытных цифр, показывающих, как усердно занимается Москва картежем. В течение прошлого года московский карточный магазин, единственный поставщик карт на Москву, продал 579 600 колод карт, на сумму 252 479 руб.; с 1-го января по 15-е августа ткущего года продано 337 548 колод на сумму 145 739 руб. Обороты магазина прогрессивно растут…"

"Русское Слово", 31 августа (18 августа) 1906 года.

"Париж, 17(30), VIII. Командированный за границу известный Рачковский ведет переговоры со многими иностранными выдающимися полицейскими агентами относительно вступления их на службу в охранном отделении. Говорят, предлагаются небывало крупные оклады. Новые люди будут работать частью в России, частью за границей.

Мысль эта принадлежит Дурново, который выработал проект полной реорганизации политической сыскной полиции".

"Правда", 31августа (18 августа) 1912 года. Экспроприаторы в поезде

"Воронеж. На перегоне Алексеево и Ярыжевская в бронированный купе, в котором находился артельщик воронежского отведения московской артели Зеленин, пытались ворваться пятеро вооруженных. Приказав всем пассажирам лечь на пол, злоумышленники через оконце застрелили артельщика и одного пассажира, поднявшегося с пола. Однако грабители не могли взломать дверь бронированного купе. Остановив поезд, они вышли и, обстреляв все вагоны, скрылись".

"К трудовому общежитию", Газета лишенных свободы в исправтрудучреждениях РСФСР, 31 августа 1932 года. Классово чуждые — в почете.

"В Новороссийском ИТУ классово чуждые до сих пор находятся на легких работах. Чтобы не быть голословным — привожу факты. Нечепурин (58 ст.) работает зав. кадрами, Прусаков (58 ст.), Попов (58 ст.), Харламенко (58 ст.), Лебедев, Васильев (58 ст.) — все работают табельщиками.

Для нас совершенно ясна вся ненормальность и недопустимость такого положения, но для врид. начальника ПВЧ т. Бобкова это неясно".

"Строительная газета", 31 августа 1962 года. Находка кузнеца.

"Прочны зубья ковшей экскаваторов, но когда приходится иметь дело со скалистым грунтом, то и они нередко выходят из строя. А в запасе их обычно раз — два и обчелся, а то и вовсе нет — поставщики частенько задерживают их отгрузку.

Кузнец строительно-монтажного управления №52 треста Симферопольстрой В. Пипкас стал делать кованые зубья из старых железнодорожных рельсов. Зубья оказались очень прочными.

Опыт новатора переняли уже на многих стройках Крыма".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский Журнал" и архивов изданий.