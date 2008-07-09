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Финансовое положение России не допускает теперь никаких лишних трат… — писала газета Русское слово 9 июля 1908 года

3:48
Общество

"Русское слово", 9 июля (26 июня) 1906 года. Объявление.

Газетные архивы 9 июля
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 9 июля

"Требуется трезвый кучер, жалованье 22 руб. Без хороших личных рекомендаций не являться. Приходить: Екатерининский канал, 15, кв.18 от 8 до 10 ч. веч."

"Русское слово", 9 июля (26 июня) 1907 года.

"Из Гельсингфорса "Биржевые ведомости" телеграфируют: "Много говорят о попытке к самоубийству мужа женщины-депутатки сейма Л. Самоубийство было совершено на почве безработицы и недоедания, так как женщина-депутатка выдавала ему из своих 400 марок содержания только 60 пенни в день на пропитание" .

"Русское слово", 9 июля (26 июня) 1908 года. Снятие с очереди доклада.

"Сегодня председатель Государственной Думы Хомяков заявил о том, что снят с очереди доклад об ассигновке 18 000 руб. председателю Думы на представительство. Как передают, Хомяков мотивирует свое предложение указанием на то, что финансовое положение России не допускает теперь никаких лишних трат".

"Известия", 9 июля 1922 года. Места в общежитии для крестьян-ходоков.

"Центральный Дом Крестьянина вошел в соглашение с управлением домами ВЦИК по вопросу о временном предоставлении крестьянам-ходокам мест для ночлега в общежитии 3-го Дома Советов. Управление домами ВЦИК предоставило для указанной цели 100 -140 мест. За пользование местами будет взиматься установленная в общежитии плата".

"Красное знамя", 9 июля 1932 года. Знамя первенства отбирается.

"Успешное проведение лова сельди, за что колхоз получил знамя первенства по городскому району, вскружило голову руководителям и колхозникам "Песчаного", и поэтому на ивасевом лове колхоз оказался в хвосте у других. Постановлением комиссии по конкурсу на лучшую бригаду и горрыбаксоюза красное знамя от колхоза отбирается. Возбуждено ходатайство о снятии "Песчаного" из кандидатов в краевую книгу социалистических побед".

"Белгородская правда", 9 июля 1972 года. Из судебной практики. "Фокусник за прилавком".

"Быстро движется очередь в мясном павильоне Белгородского горкоопторга, что на продрынке. Продавец Г. П.Сапрыкин с ловкостью фокусника подхватывает с весов и кидает на прилавок куски мяса. "Побыстрее деньги платите", — кричит он очередному покупателю. Пожилая женщина хотела было возразить: как же так, он заплатила за мясо 2 руб. 50 коп. за килограмм, а вместо мяса получила субпродукты, но не тут-то было. "Подумаешь, какая капризная. Не мешай работать! — грубит Сапрыкин. — Следующий".На сей раз следующим оказался сотрудник милиции, который и разоблачил преступные махинации продавца. Как установлено следствием, Сапрыкин систематически обманывал покупателей: продавал им вместо мяса субпродукты, обвешивал. За обман и обвешивание покупателей Г. П. Сапрыкин привлечен к уголовной ответственности и осужден народным судом".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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