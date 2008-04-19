Как же понимать то, что делается Соединенными Штатами в действительности?.. — писала газета Труд 19 апреля 1961 года

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"Московский листок", 19 апреля (6 апреля) 1902 года. За рубежом.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 19 апреля

"В Дрездене производится в настоящее время расследование по поводу одного девятилетнего мальчика, обвиняемого в семи убийствах совершенных им умышленно в разное время. Преступник — сын метельщика улиц, его жертвы тоже дети, преимущественно девочки, которых он безжалостно сбрасывал в Эльбу…"

"Русское слово", 19 апреля (6 апреля) 1908 года.

"4-го апреля, в 3 часа дня, под Петербургом, в поле между деревнями Клочки и Киновийским монастырем, спустился воздушный шар с двумя шведскими офицерами. Офицеры предъявили свои документы местным властям. Документы по проверке оказались в порядке. Один из пассажиров аэростата лейтенант Моллер — руководитель воздухоплавательной экспедиции военного ведомства в Швеции. Шар, как объяснил он, поднялся в Стокгольме накануне, в 7 часов вечера. Спуск его совершен вполне благополучно. Шар был собран при помощи крестьян, упакован и отвезен в Петербург к вокзалу финляндской жел. дороги. В 7 часов вечера лейтенант Моллер и его спутник, взяв с собой аэростат, покинули Петербург…"

"Брачная газета", 19 апреля (6 апреля) 1908 года.

"С какой легкостью совершается в Америке развод, показывает судебный процесс, выигранный на днях одной энергичной дамой в Ла Порте (штат Индиана). Ей всего тридцать лет, а между тем, она разводится уже восьмой раз. На этот раз мистрис Глисон недовольна мужем, потому что он обманул ее на счет своих финансовых средств. Получив развод в восьмой раз, неутомимая дама заявила в суде, что она будет разводится бесконечно, пока, наконец, на найдет избранника, вполне и во всем отвечающего запросам ее благородной души…"

"Советское искусство", №, 19 апреля 1945 года. С памятников снимают защитные укрытия.

"Пользующиеся мировой славой памятники города Ленина, как известно, во время блокады были бережно защищены укрытиями или временно сняты с постаментов. Первыми освобождены от укрытий памятник С. М. Кирову (на площади у Кировского райсовета) и насчитывающие сорок столетий сфинксы на берегу Невы. Недавно сняты покровы со знаменитого памятника, изображающего В. И. Ленина на броневике (возле Финляндского вокзала). Сняты укрытия с воспетого Пушкиным памятника Петру I работы Фальконета…"

"Труд", №47 (3555), №93, 12265, 19 апреля 1961 года. Послание Председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущева президенту США Д. Кеннеди.

"Господин президент, Я обращаюсь к Вам с этим посланием в тревожный час, чреватый опасностью для мира во всем мире. Против Кубы начата вооруженная агрессия….Еще недавно, обмениваясь мнениями через своих представителей, мы говорили с Вами об обоюдном желании сторон приложить совместные усилия, направленные на улучшение отношений между нашими странами и предотвращение опасности войны Ваше заявление несколько дней тому назад о том, что США не примут участия в военных действиях против Кубы, создавало впечатление, что руководящие инстанции Соединенных Штатов отдают себе отчет, какие последствия для всеобщего мира и для самих США может иметь агрессия против Кубы. Как же понимать то, что делается Соединенными Штатами в действительности, когда нападение на Кубу стало теперь фактом? Сейчас еще не поздно предотвратить непоправимое. Правительство США еще имеет возможность не допустить, чтобы пламя войны, зажженное интервентами на Кубе, переросло в пожар, справиться с которым будет невозможно. Я обращаюсь к Вам, господин президент, с настоятельным призывом положить конец агрессии против Республики Кубы…Что касается Советского Союза, то не должно быть заблуждений насчет нашей позиции: мы окажем кубинскому народу и его правительству всю необходимую помощь…"

"Огонек", №16, 19 апреля 1999 года. Злая Дума хочет уволить нашего интеллигентного президента с работы!

Мы обратились к разным людям с одним человеческим вопросом:"А вам не жалко Бориса Николаевича?"

Александр, охранник, 55 лет: Ельцин — хороший дедушка, пусть внуков воспитывает, я не против. А глупостей всегда хватало на Руси, и очередная глупость — импичмент. Понятно, что не нужен нам такой президент. Но и импичмент нам такой не нужен. Вот Югославию бомбят. Какой тут импичмент! Вика, студентка, 19 лет: Согласна, нужен импичмент. Мне Ельцина не жаль нисколечко! При нем появились богатые люди, а бедных стало еще больше, чем при коммунистах. Но я не за коммунистов, нет! Злата, продавщица 52 года: Я об этом даже говорить не хочу. Ельцин обещал много, но ничего не сделал. А насчет импичмента — там есть кому решать, мы люди маленькие. Гражданин Сирии, бизнесмен, 35 лет: Власть у вас никакая. Была бы хоть плохая, но власть. А Ельцина мне очень жаль, поэтому я и хочу, чтобы он ушел на отдых. Но если вместо него придет Зюганов, будет еще хуже. Ираклий и Александр, школьники: Нам как бы все равно. Ельцин старый уже, молодежи место не уступает. Лучше бы на его месте был кто-то другой, типа Лужкова. Он роллердром строит — это клево. Андрей, рекламный агент, 28 лет: Ничуть не жалко! Эта власть меня в принципе не устраивает. Хотелось бы видеть у власти человека, способного поставить Россию на ноги. Но в нашем правительстве такого человека нет. Поэтому импичмент ничего не решит.

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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