Нынешнее Государство Российское готово отделить от себя культуру… — писала газета Культура 16 апреля 1998 года

4:56 Your browser does not support the audio element. Общество

"Новости дня", 16 апреля (3 апреля) 1903 года. Царская Семья в Москве.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 16 апреля

"Вчера… в 3 час. 20 мин. дня Их императорские Величества с Великой Княгиней Елизаветой Федоровной… выйдя из Собственного Его Величества подъезда, направились пешком по дворцовой набережной к Кремлевской стене. Поднявшись на стену у Боровицких ворот, Их Величества и Их Высочества изволили совершить прогулку по стене вдоль набережной Москвы-реки и любовались отсюда видом на реку…Когда Их Величества повернули к той стороне стены, которая ведет к Спасским воротам, на площади уже стояла тысячная толпа, приветствовавшая Царя и Царицу восторженными кликами "ура" и бросаньем в воздух шапок. Их Величества милостиво отвечали на поклоны народу…"

"Русь", 16 апреля (3 апреля) 1908 года.

"Одесса 2. Д-р Ценовский, автор фельетонов о похождениях богача-соблазнителя, систематическим много лет губящего гимназисток, сегодня в "Одесских Новостях" заявляет, что соблазнитель этот — персидский консул Зайченко. Обыкновенно он охотился у ворот женских гимназий, где поджидал девочек-подростков, задаривал их билетами в театр, подкупал угощениями и подношениями, общениями каждой из своих жертв жениться и поехать с ней в Париж. Многие погубленные им девушки кончали самоубийством. Жертвы его в большинстве случаев принадлежали к почтенным зажиточным семьям…"

"Русское слово", 16 апреля (3 апреля) 1908 года.

"2-го апреля в русском собрании читал вторую часть своего доклад о причинах революционного движения в России. Председательствовал кн. Шаховской. В числе слушателей были гг. Пуришкевич, Дубровин и многие представители высшего петербургского общества. (Соб. корр.)С 16-го января по 1-е февраля получены официальные сведения о террористических актах и массовых нападениях и вооруженных грабежах. Всего пострадало должностных лиц 47, убито 20, ранено 47 (д.б. 27). Частных лиц 95, убито 48, ранено 47. Крупных грабежей совершено на 32 149 рублей, винных лавок ограблено на 1 295 рублей, мелких грабежей совершено на 19 324 рубля. Всего совершено грабежей на 52 768 рублей. ("Нов. Вр.")…"

"Труд", №90 (11030), 16 апреля 1961 года. Почетный строитель Москвы.

"В комсомольско-молодежном строительном управлении Москвы №6 состоялось общее собрание. Горячими аплодисментами встретили присутствующие предложение избрать героя космоса коммуниста Юрия Гагарина почетным строителем. Прославленные бригады Германа Ламочкина, Владимира Затворницкого, Ивана Мизонова — зачинателей предсъездовского социалистического соревнования, занятые на стройке нагорных улиц, решили в честь первого космонавта земли досрочно соорудить 105-1 квартал".

"Культура", №14 (7125), 16 апреля 1998 года. Комендант российской культуры. Юрий Белявский.

"В понедельник вечером на третьем этаже Министерства культуры РФ состоялся скандал. Официально он назывался пресс-конференцией министра культуры РФ Дементьевой Н. Л…Суть, думается, заключается в том, что нынешнее Государство Российское готово отделить от себя культуру. После многих десятилетий, в течение которых культура просто задыхалась в тесных государственных объятиях, решение, прямо скажем, смелое и, некоторым образом, опасное. Как для культуры, так и для государства. Опасное прежде всего потому, что принимается оно не в результате серьезных размышлений государственных мужей, сознательного и продуманного волеизъявления общества, а исключительно ради соображений меркантильных и сиюминутных. Бюджету нужны средства для экстренного затыкания дыр, и в этой ситуации любые деньги, даже отобранные у нищей культуры, перестают пахнуть…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.