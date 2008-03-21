Поругивать отечественное книгоиздание за последние десять лет вошло в привычку… — писала газета Культура 22 марта 2001 года

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"Московские ведомости", 22 марта (9 марта) 1901 года.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 22 марта

"По распоряжению министра юстиции, выработанное комиссией по вопросу о борьбе с алкоголизмом ходатайство о принудительном помещении алкоголиков в лечебные заведения передано на рассмотрение Высочайше утвержденной комиссии по пересмотру гражданского уложения. Последняя, согласившись с ходатайством, высказала пожелание, чтобы противоалкогольною комиссией выработан был также и детальный проект закона о принудительном помещении алкоголиков в лечебные заведения…"

"Брачная газета", 22 марта (9 марта) 1908 года. Брачные объявления.

"Мои друзья, говорят, что нет отзывчивых женщин, могущих быть нам, мужчинам — женой и вместе другом и товарищем. Я с ними не согласен и думаю, что есть такие и, что женщина может быть более искр. и самоотвержен. другом, чем мужчина. Вследствие различн. мнений мы заключаем пари. Поэтому помогите выиграть пари и отзовитесь, если я прав. Киев, до востребования, предъявит. почтовой квитанции №15…"

"Советское искусство", №12 (944), 22 марта 1945 года. Создадим астрономические фильмы.

"В пропаганде современного материалистического мировоззрения, в борьбе с остатками суеверий и предрассудков первостепенное значение имеет популяризация научных данных о строении вселенной нашей планеты — Земля. Кинематограф предоставляет большие возможности для ознакомления широчайших масс с достижениями астрономической науки.

Нашей стране необходимы и новые кадры специалистов по астрономии: не только для научно-исследовательской работы, но и для службы времени и службы солнца, для геодезических и картографических работ. Хорошо сделанный астрономический фильм, доступный широким массам, может побудить в молодежи интерес к астрономии и толкнуть к изучению научных проблем…"

Журнал "Смена", март 1987, Спортивный автограф. Петр Спектор. Гордеева и Гриньков: Путешествие в Ледовое Королевство.

"Рослый партнер и миниатюрная партнерша застывают в центре катка. И мы, уже привыкшие в таким дуэтам, смотрим на новую пару пристрастно: не станет ли она повторением пройденного Черкасовой и Шахраем, Пестовой и Леоновичем? Почерк мастера не спутать ни с чем. И воспитанников ЦСКА даже неспециалист в фигурном катании узнает сравнительно легко — в первую очередь по подбору труднейших элементов. Но даже в сравнении с предыдущими армейскими спортивными парами программа Екатерины Гордеевой и Сергея Гринькова отличается насыщенностью элементами высшей сложности "ультраси".

— Видишь эту девчушку? — кивнул Станислав Жук в угол площадки.

— Которая все время падает? — уточнил я.

Катя как раз в этот момент в который уже раз оказалась на льду. Немножко сморщилась от боли, потом стряхнула снежную пыль с костюма, как ни в чем не бывало подъехала к Сереже, и они снова принялись разучивать новый каскад.

— То, что падает, — не страшно. — ответил Жук. — Характер у ребят бойцовский. Так вот, запомни: через несколько лет Катя с Сережей станут чемпионами мира.

— Шутите, — улыбнулся я.

— Чемпионами мира среди взрослых, — лаконично повторил Станислав Алексеевич, словно подчеркивая, что тренировочный каток не место для розыгрышей.

Тот короткий разговор, происшедший несколько лет назад зимним студеным вечером, я припомнил в марте 1986 года, когда счастливые Катя и Сережа, поднялись на верхнюю ступень пьедестала почета первенства мира в Женеве. И в тот момент казалось — они были в фигурном катании всегда, потому что побеждающая юность всегда внушает восхищение. А Кате тогда было 14, Сереже — 18 лет…"

"Культура", №11 (7268), 22-28 марта 2001 года. Генеральная репетиция. Светлана Сафонова.

"Поругивать отечественное книгоиздание за последние десять лет вошло в привычку: дескать, мутный поток низкопробной детективно-любовной массовой продукции буквально захлестнул страну, похоронив под обломками буржуазных страстей духовные ценности. Мы и сейчас переживаем за великую русскую литературу — правда, скорее по инерции, как по инерции когда-то холили и лелеяли миф о "самой читающей стране". При ближайшем рассмотрении и то и другое оказалось несколько преувеличенным. Во-первых, мы — не "самая читающая" и, кстати, никогда ею не были, а просто читающая страна, где по-прежнему любят и покупают книги, — именно поэтому их, собственно, и издают. Во-вторых, российский издательский бизнес, пережив смутные годы первоначального накопления капитала, сопровождавшиеся высокомерным невниманием государства, окреп и стал на ноги. В минувшем году в России вышло 50 000 названий книг и брошюр — в два с половиной раза больше, чем в 1992-м. Даже осторожный пессимист не откажется признать это положительной динамикой. В-третьих, среди 50 000 названий есть и современная российская проза и поэзия, и классика, и энциклопедии для детей и взрослых, и мемуары, и просветительская литература, и, конечно, детективы, триллеры и дамские романы — преимущественно отечественного производства. Иными словами, все, что хотят читать люди, уже отделившие свою частную читательскую жизнь от государства…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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