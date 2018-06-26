Роскачество проверило хлеб и поразилось

"Превосходит все ожидания", так после проверки отозвалось о хлебе Роскачество. В организации отметили, что лишь около десяти процентов продукции не соответствует всем нормам.



Какой хлеб должен быть на наших столах и почему некачественный продукт попадает в магазины

К таким выводам эксперты пришли после исследования более 170 наименований из всех федеральных округов страны. Хлеб прошел проверку по полусотне параметров, выявляющих нарушения в качестве и безопасности. Стоит пояснить, что специалистов интересовало соответствие нормам не только техрегламента и ГОСТа, но и Роскачества.

По словам главы Министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова, начиная проверку, никто не ожидал, что результаты будут такими отрадными. Спикер также ответил, что хлеб чаще других продуктов получает государственный "Знак качества".

Поясним, особенно качественный хлеб лежит на прилавках Ставропольского края, Воронежской и Саратовской областей. Кроме того, есть возможность вкушать самый качественный продукт и у жителей Челябинской, Тамбовской и Ленинградской областей.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что проверку инициировали, чтобы сделать хлеб более популярным продуктом, так как за последнее десятилетие его стали есть в четыре раза меньше. Причем эти цифры никак не коррелируют с доходами и дефицитом товара.

Ежемесячно специалисты покупали продукцию в разных регионах и, таким образом, через год работы у них сложилась картина: каково качество хлеба в России, соответствует ли оно мифам.

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