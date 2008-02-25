Петербург продолжает оставаться местом политических баталий крупного масштаба... — писала газета Аргументы и факты 26 февраля 2003 года

"Новое время", 26 (13) февраля 1908 года. "Разве нельзя поверить, что образ. русский светский прекр. нр. качеств госп. 32 л., им. службу и средства (помещик) хотел бы ЖЕНИТЬСЯ, но полож., где живет восп. девиц его вкусов нет; ездить, искать трудно, бывшие связи порваны, только потому обрат. к публикац. Желательно оконч. Петерб. инст., предпочт. Смольный, изящн. высок. роста добр. сердц. девица 23-27 л. с титулом или без, но непр. пот. двор., имеющая средства, (имение) предназнач. для нее же. Честно и серьезно. Можно б. убедиться. Отвечу всем непременно — прошу ждать. La cоrrespondence n'angage a rien. Адресовать: Гор. Курск, Почтовая контора предъяв. кв. "Нов. Врем." №141562".
"Социалистическое земледелие", №25 (3970), 26 февраля 1944 года. Грузинской ССР вручено знамя Государственного Комитета Обороны. М. Агаджанов. "Тбилиси. Сообщение о том, что Совнарком присудил преходящее Красное Знамя Государственного Комитета Обороны за лучшее выполнение плана ремонта тракторов в январе 1944 года, вызвало у работников МТС Грузии новый под'ем производственного энтузиазма. Во многих МТС состоялись митинги. Выступавшие брали новые, повышенные обязательства. Открывая митинг, директор Кочретской МТС тов.
Ерубалидзе в своей речи сказала:
— Присуждение Грузии Знамени Государственного Комитета Обороны — великая награда, относящаяся также и к нашей МТС, участнице Всесоюзного соревнования на ремонте тракторов. МТС выполнила на месяц раньше срока план осеннее-зимнего ремонта тракторов и прицепного инвентаря. Не отдадим завоеванного знамени, будем работать по-фронтовому! На митинге выступил бригадир Абесадзе.
Он заявил от имени бригады:
— Обязуемся в этом году все задания перевыполнять, обязуемся повысить качество обработки земли, а план тракторных работ выполнить на 120 процентов и сэкономить горючего 15 процентов…"
"Аргументы и факты", №9 (1166), 26 февраля 2003 года. Питер: Грядут перемены? Андрей Угланов. "Угроза С. Степашина разобраться с тем, как тратят деньги на реставрацию Северной столицы, едва ли имела под собой политическую подоплеку. Питерский губернатор В. Яковлев, кто мог бы стать "фигурантом" в ходе предполагаемого расследования, для Кремля опасности более не представляет. Он досиживает на посту последний год и не сможет избираться в третий раз. Так что председатель Счетной палаты, скорее всего, действительно обеспокоен воровством федеральных денег в родном городе.
Но Петербург продолжает оставаться местом политических баталий крупного масштаба. По нашим сведениям, в городе да и во всем Северо-Западном регионе грядут перемены. Представитель президента в этом федеральном округе В. Черкесов может скоро уехать в Москву, где возглавит вновь создаваемую федеральную службу. На его место может быть назначена нынешний вице-премьер В. Матвиенко. Эта должность и станет для нее стартовой площадкой по выборам губернатора Санкт-Петербурга. В случае победы оба высоких поста останутся за ней.
Пока об этом плане нельзя говорить, как о решенном окончательно. Но если сверху будет дано "добро", это станет второй попыткой Валентины Ивановны стать градоначальником в Питере".
Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.
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