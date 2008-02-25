Петербург продолжает оставаться местом политических баталий крупного масштаба... — писала газета Аргументы и факты 26 февраля 2003 года

4:30 Your browser does not support the audio element. Общество

"Новое время", 26 (13) февраля 1908 года. "Разве нельзя поверить, что образ. русский светский прекр. нр. качеств госп. 32 л., им. службу и средства (помещик) хотел бы ЖЕНИТЬСЯ, но полож., где живет восп. девиц его вкусов нет; ездить, искать трудно, бывшие связи порваны, только потому обрат. к публикац. Желательно оконч. Петерб. инст., предпочт. Смольный, изящн. высок. роста добр. сердц. девица 23-27 л. с титулом или без, но непр. пот. двор., имеющая средства, (имение) предназнач. для нее же. Честно и серьезно. Можно б. убедиться. Отвечу всем непременно — прошу ждать. La cоrrespondence n'angage a rien. Адресовать: Гор. Курск, Почтовая контора предъяв. кв. "Нов. Врем." №141562".

Фото: Pravda.Ru Газетные старости 26 февраля

"Социалистическое земледелие", №25 (3970), 26 февраля 1944 года. Грузинской ССР вручено знамя Государственного Комитета Обороны. М. Агаджанов. "Тбилиси. Сообщение о том, что Совнарком присудил преходящее Красное Знамя Государственного Комитета Обороны за лучшее выполнение плана ремонта тракторов в январе 1944 года, вызвало у работников МТС Грузии новый под'ем производственного энтузиазма. Во многих МТС состоялись митинги. Выступавшие брали новые, повышенные обязательства. Открывая митинг, директор Кочретской МТС тов.

Ерубалидзе в своей речи сказала:

— Присуждение Грузии Знамени Государственного Комитета Обороны — великая награда, относящаяся также и к нашей МТС, участнице Всесоюзного соревнования на ремонте тракторов. МТС выполнила на месяц раньше срока план осеннее-зимнего ремонта тракторов и прицепного инвентаря. Не отдадим завоеванного знамени, будем работать по-фронтовому! На митинге выступил бригадир Абесадзе.

Он заявил от имени бригады:

— Обязуемся в этом году все задания перевыполнять, обязуемся повысить качество обработки земли, а план тракторных работ выполнить на 120 процентов и сэкономить горючего 15 процентов…"

"Аргументы и факты", №9 (1166), 26 февраля 2003 года. Питер: Грядут перемены? Андрей Угланов. "Угроза С. Степашина разобраться с тем, как тратят деньги на реставрацию Северной столицы, едва ли имела под собой политическую подоплеку. Питерский губернатор В. Яковлев, кто мог бы стать "фигурантом" в ходе предполагаемого расследования, для Кремля опасности более не представляет. Он досиживает на посту последний год и не сможет избираться в третий раз. Так что председатель Счетной палаты, скорее всего, действительно обеспокоен воровством федеральных денег в родном городе.

Но Петербург продолжает оставаться местом политических баталий крупного масштаба. По нашим сведениям, в городе да и во всем Северо-Западном регионе грядут перемены. Представитель президента в этом федеральном округе В. Черкесов может скоро уехать в Москву, где возглавит вновь создаваемую федеральную службу. На его место может быть назначена нынешний вице-премьер В. Матвиенко. Эта должность и станет для нее стартовой площадкой по выборам губернатора Санкт-Петербурга. В случае победы оба высоких поста останутся за ней.

Пока об этом плане нельзя говорить, как о решенном окончательно. Но если сверху будет дано "добро", это станет второй попыткой Валентины Ивановны стать градоначальником в Питере".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.