Космополитическим идейкам нет места на страницах советской печати... — писала газета Московский Университет 18 февраля 1949 года

"Новое время". 18 (5) февраля 1908 года. Московская хроника. "Сегодня губернскими властями получено донесение из деревни Темниковой, Пехорской волости, о случае зверского истязания трехлетнего ребенка. Крестьянка Мария Саратова, желая извести трехлетнюю дочь своего мужа от первого брака, выносила ее в сильные морозы на улицу, сажала в кадку и обливала холодной водой, чтобы заморозить. Злая мачеха проделывала также над несчастной малюткой целый ряд других истязаний. Застав на днях маленькую Матрешу раздетой на морозе, соседи заявили об этом полиции и дело передано судебной власти".

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 18 февраля

"Московский листок". 18 (5) февраля 1908 года. Состязание москвичей и петербуржцев в хоккей . "3 февраля на катке московского речного Яхт-Клуба состоялись два матча игры в "Хоккей". Это английская игра, целью которой является проводка и вбивание помощью палки в "города" противников установленные против друга на расстоянии около 30 саженей и защищаемые каждый отдельной партией из 11 лиц, в последнее время заметно развивается в Москве. До прошлого года существовал лишь один кружок любителей этой игры, преимущественно англичан, высоко развивших свое искусство в этой игре. В прошлом году этот кружок вошел в состав московского речного Яхт-Клуба, составил первую команду его…

В первом матче против команды московского Яхт-Клуба выступила команда петербургской лиги хоккеистов, составленная из лучших игроков четырех петербургских обществ: юсуповцы, общества "Нарва", общества "Нева" и петербургского кружка любителей спорта…

В высшей степени интересное состязание закончилось поражение москвичей, вбивших мяч четыре раза в город противников, против восьми вбитых петербургской командой. Москвичи сильно уступали соперникам в быстроте движений и были поэтому обречены более на оборону…"

"Московский Университет", №10-11 (973-974), 18 февраля 1949 года. День совершеннолетия. Т. Валиев, студент I курса философского факультета. "По всей стране в обстановке большого патриотического подъема проходят выборы в народные судьи и народные заседатели. Особенно знаменателен этот день для тех, кто впервые участвует в выборах. Еще задолго до этого дня я ознакомился с "Положением о выборах в народные судьи и народные заседатели", регулярно посещал беседы агитаторов, где они рассказывали о наших кандидатах, о судоустройстве в СССР. 20 февраля вместе со старшими товарищами я буду голосовать первый раз в моей жизни. Нет слов выразить чувство радости, чувство искренней благодарности великому вождю народов товарищу Сталину, давшему мне это великое право.

Именно сейчас, в эти дни, от чистого сердца, во весь свой голос хочется сказать словами величайшего поэта нашей эпохи Владимира Владимировича Маяковского: "Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза!"

Действительно, есть чему завидовать, есть чем гордиться! Я с нетерпением жду дня 20 февраля, дня моего совершеннолетия!"

"Московский Университет", №10-11 (973-974), 18 февраля 1949 года. До конца разоблачить буржуазное охвостье! "Редакционные статьи "Правды" и "Культуры и жизни" нашли горячий отклик в среде университетской общественности. Партия большевиков еще раз продемонстрировала свою великую заботу о благополучии и расцвете нашей отечественной советской культуры. Разоблачение группы театральных критиков, ударами в спину стремящихся свалить растущую советскую драматургию, оболгать и дискредитировать все лучшее, что было ею создано, — дает новые силы и веру не только нашим драматургам, но и каждому деятелю науки и искусства. Статьи "Правды" и "Культуры и жизни" показали, что никаким гурвичам, юзовским и малюгиным не позволено клеветать на наши достижения в любой области. Безродный космополитизм, глубоко чуждый советскому народу, безгранично любящему свою социалистическую Родину, могут проповедовать лишь люди, которым не дороги интересы коммунизма, кто бросает холопские взгляды на капиталистическую заграницу. Идеологическая диверсия, осуществляемая презренными космополитами и формалистами, получила достойный отпор.

Задача состоит в том, чтобы до конца разоблачить антипатриотических критиканов в любой области, где бы они ни подвизались. Всякое умаление успехов советской науки и искусства, необходимо связанное с рабским низкопоклонством перед иностранщиной, должно рассматриваться как антипатриотическое, антинародное дело. Космополитическим идейкам нет места на страницах советской печати, в советской аудитории…"

"Родная газета," № 6(92), 18 февраля 2005 года. Иметь детей в России -непозволительная роскошь… Дневник беременной. "…Решила подсчитать расходы первого триместра беременности: — комплекс витаминов (2 упаковки) — 2 тыс. руб.; — железо, всякие пилюли и прочая аптека — еще 1 тыс.; — анализы — 500 руб. (по блату, поэтому дешевле); — спецбелье — еще 2 тысячи; — мягкие туфли на небольшом каблуке — 2500 руб.; — брюки из тонкой шерсти и шелковая юбка с поясом на завязках- 4500 рубликов (это я смогу носить и после родов, нарочно выбирала такую модель).

Итого, сумасшедшие деньги — 12 500 руб. И это только начало. А от сколького я отказалась! От удобных колготок для беременных с сетчатой растягивающейся вставкой для живота — 500 руб. (обычные колготки нужно покупать на размер больше, но тогда они гармошкой собираются у щиколотки). От бандажа — это 500-800 руб. От симпатичного джинсового сарафанчика за 4500 руб… Вся эта дороговизна — большое свинство. Иметь детей в России — роскошь. Моя семья не бедствует. Но и то: хотелось себя побаловать, поносить сугубо бабские тряпки, выглядеть как с журнальной картинки. Но рука не поднялась выкидывать деньги на одежду-времянку…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.