Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поведение Зеленского сравнили с логикой маньяка: жёсткая формулировка вскрыла главное
Переход к миру после конфликта станет новым испытанием: дипломатия решит далеко не всё
Запорожское направление вышло из паузы: до южных границ 10 км — расчёты Запада трещат
Кыргызстан требует открытых карт по санкциям: расследование лишает дипломатию комфорта
Telegram прошёл огонь конкуренции и не сгорел: этот секрет рушит планы на быстрый повтор
Статус поменяли торжественно, адрес — внезапно: кого на Запорожье вывели за ленточку
Москва расставила точки по энергетическому перемирию: Киеву дан прямой сигнал
Политические бури проходят, партнёрство остаётся: Москву и Бишкек связывает большее
Мессенджер в роли страшилки: для подрыва Telegram не нужен — всё куда проще и опаснее

Космополитическим идейкам нет места на страницах советской печати... — писала газета Московский Университет 18 февраля 1949 года

Общество

"Новое время". 18 (5) февраля 1908 года. Московская хроника. "Сегодня губернскими властями получено донесение из деревни Темниковой, Пехорской волости, о случае зверского истязания трехлетнего ребенка. Крестьянка Мария Саратова, желая извести трехлетнюю дочь своего мужа от первого брака, выносила ее в сильные морозы на улицу, сажала в кадку и обливала холодной водой, чтобы заморозить. Злая мачеха проделывала также над несчастной малюткой целый ряд других истязаний. Застав на днях маленькую Матрешу раздетой на морозе, соседи заявили об этом полиции и дело передано судебной власти".

Газетные архивы 18 февраля
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 18 февраля

"Московский листок". 18 (5) февраля 1908 года. Состязание москвичей и петербуржцев в хоккей . "3 февраля на катке московского речного Яхт-Клуба состоялись два матча игры в "Хоккей". Это английская игра, целью которой является проводка и вбивание помощью палки в "города" противников установленные против друга на расстоянии около 30 саженей и защищаемые каждый отдельной партией из 11 лиц, в последнее время заметно развивается в Москве. До прошлого года существовал лишь один кружок любителей этой игры, преимущественно англичан, высоко развивших свое искусство в этой игре. В прошлом году этот кружок вошел в состав московского речного Яхт-Клуба, составил первую команду его…

В первом матче против команды московского Яхт-Клуба выступила команда петербургской лиги хоккеистов, составленная из лучших игроков четырех петербургских обществ: юсуповцы, общества "Нарва", общества "Нева" и петербургского кружка любителей спорта…
В высшей степени интересное состязание закончилось поражение москвичей, вбивших мяч четыре раза в город противников, против восьми вбитых петербургской командой. Москвичи сильно уступали соперникам в быстроте движений и были поэтому обречены более на оборону…"

"Московский Университет", №10-11 (973-974), 18 февраля 1949 года. День совершеннолетия. Т. Валиев, студент I курса философского факультета. "По всей стране в обстановке большого патриотического подъема проходят выборы в народные судьи и народные заседатели. Особенно знаменателен этот день для тех, кто впервые участвует в выборах. Еще задолго до этого дня я ознакомился с "Положением о выборах в народные судьи и народные заседатели", регулярно посещал беседы агитаторов, где они рассказывали о наших кандидатах, о судоустройстве в СССР. 20 февраля вместе со старшими товарищами я буду голосовать первый раз в моей жизни. Нет слов выразить чувство радости, чувство искренней благодарности великому вождю народов товарищу Сталину, давшему мне это великое право.

Именно сейчас, в эти дни, от чистого сердца, во весь свой голос хочется сказать словами величайшего поэта нашей эпохи Владимира Владимировича Маяковского: "Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза!"

Действительно, есть чему завидовать, есть чем гордиться! Я с нетерпением жду дня 20 февраля, дня моего совершеннолетия!"

"Московский Университет", №10-11 (973-974), 18 февраля 1949 года. До конца разоблачить буржуазное охвостье! "Редакционные статьи "Правды" и "Культуры и жизни" нашли горячий отклик в среде университетской общественности. Партия большевиков еще раз продемонстрировала свою великую заботу о благополучии и расцвете нашей отечественной советской культуры. Разоблачение группы театральных критиков, ударами в спину стремящихся свалить растущую советскую драматургию, оболгать и дискредитировать все лучшее, что было ею создано, — дает новые силы и веру не только нашим драматургам, но и каждому деятелю науки и искусства. Статьи "Правды" и "Культуры и жизни" показали, что никаким гурвичам, юзовским и малюгиным не позволено клеветать на наши достижения в любой области. Безродный космополитизм, глубоко чуждый советскому народу, безгранично любящему свою социалистическую Родину, могут проповедовать лишь люди, которым не дороги интересы коммунизма, кто бросает холопские взгляды на капиталистическую заграницу. Идеологическая диверсия, осуществляемая презренными космополитами и формалистами, получила достойный отпор.

Задача состоит в том, чтобы до конца разоблачить антипатриотических критиканов в любой области, где бы они ни подвизались. Всякое умаление успехов советской науки и искусства, необходимо связанное с рабским низкопоклонством перед иностранщиной, должно рассматриваться как антипатриотическое, антинародное дело. Космополитическим идейкам нет места на страницах советской печати, в советской аудитории…"

"Родная газета," № 6(92), 18 февраля 2005 года. Иметь детей в России -непозволительная роскошь… Дневник беременной. "…Решила подсчитать расходы первого триместра беременности: — комплекс витаминов (2 упаковки) — 2 тыс. руб.; — железо, всякие пилюли и прочая аптека — еще 1 тыс.; — анализы — 500 руб. (по блату, поэтому дешевле); — спецбелье — еще 2 тысячи; — мягкие туфли на небольшом каблуке — 2500 руб.; — брюки из тонкой шерсти и шелковая юбка с поясом на завязках- 4500 рубликов (это я смогу носить и после родов, нарочно выбирала такую модель).

Итого, сумасшедшие деньги — 12 500 руб. И это только начало. А от сколького я отказалась! От удобных колготок для беременных с сетчатой растягивающейся вставкой для живота — 500 руб. (обычные колготки нужно покупать на размер больше, но тогда они гармошкой собираются у щиколотки). От бандажа — это 500-800 руб. От симпатичного джинсового сарафанчика за 4500 руб… Вся эта дороговизна — большое свинство. Иметь детей в России — роскошь. Моя семья не бедствует. Но и то: хотелось себя побаловать, поносить сугубо бабские тряпки, выглядеть как с журнальной картинки. Но рука не поднялась выкидывать деньги на одежду-времянку…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Пять минут — и взгляд другой: экспресс-макияж делает образ собранным и современным
Красота и стиль
Пять минут — и взгляд другой: экспресс-макияж делает образ собранным и современным
Ноги становятся крепче и стройнее: три упражнения для всех проблемных зон
Новости спорта
Ноги становятся крепче и стройнее: три упражнения для всех проблемных зон
Соседи будут молить о семенах: этот чудо-цветок превратит ваш участок в райский уголок
Садоводство, цветоводство
Соседи будут молить о семенах: этот чудо-цветок превратит ваш участок в райский уголок
Популярное
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето

Вербена гибридная — неприхотливый цветок для клумбы, который цветёт всё лето без сложного ухода и частых подкормок. Почему её выбирают дачники?

Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето
Королевский вид усадьбы: эти гигантские цветы превратят ваш участок в райский сад
Королевский вид усадьбы: эти гигантские цветы превратят ваш участок в райский сад
Три ложки в воду — и ведро ягод с куста: клубника идёт в наступление уже весной
Соседи будут молить о семенах: этот чудо-цветок превратит ваш участок в райский уголок
Великое молчание: почему инопланетные сигналы могли достичь Земли, но остались незамеченными Александр Рощин Советская легенда без прикрас: чем Москвич-2140 разочаровывал владельцев Сергей Милешкин Сводка с фронта: попытка прорыва на Гуляйполе обернулась для ВСУ ловушкой Любовь Степушова
Северная сестра киви: эта ягода не боится мороза и поражает вкусом
Бессмертный император сада: этот цветок живёт десятилетиями без ухода
Ни трещин, ни луж, ни скольжения: дачное покрытие, которое держит форму и ваши нервы
Ни трещин, ни луж, ни скольжения: дачное покрытие, которое держит форму и ваши нервы
Последние материалы
Поведение Зеленского сравнили с логикой маньяка: жёсткая формулировка вскрыла главное
Переход к миру после конфликта станет новым испытанием: дипломатия решит далеко не всё
Запорожское направление вышло из паузы: до южных границ 10 км — расчёты Запада трещат
Смартфон — не главный враг: одна неочевидная ошибка провоцирует 80% всех аварий
Кыргызстан требует открытых карт по санкциям: расследование лишает дипломатию комфорта
Telegram прошёл огонь конкуренции и не сгорел: этот секрет рушит планы на быстрый повтор
Голубой шёлк на грядке: как вырастить васильки, которые зацветут раньше и пышнее
Джакузи — это прошлый век: одно решение из дерева сделает ваш двор самым желанным местом
Пурпурный ковер при -12 градусах: этот выносливый гигант станет главной гордостью дачи
Статус поменяли торжественно, адрес — внезапно: кого на Запорожье вывели за ленточку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.