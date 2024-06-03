Детей мигрантов, не говорящих на русском языке, будут адаптировать к русскоязычной школе

Мария Львова-Белова, уполномоченный при президенте России по правам ребёнка, выступила с инициативой, направленной на улучшение ситуации с интеграцией детей-мигрантов, не владеющих русским языком, в детские сады Российской Федерации. Она предлагает рассмотреть вопрос об обязательной культурно-языковой подготовке таких детей. Эта информация была представлена в ежегодном докладе о деятельности уполномоченного.
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