Детей мигрантов, не говорящих на русском языке, будут адаптировать к русскоязычной школе

Мария Львова-Белова намерена ввести подготовку детей мигрантов к русскоязычной школе

0:38 Your browser does not support the audio element. Общество

Мария Львова-Белова, уполномоченный при президенте России по правам ребёнка, выступила с инициативой, направленной на улучшение ситуации с интеграцией детей-мигрантов, не владеющих русским языком, в детские сады Российской Федерации. Она предлагает рассмотреть вопрос об обязательной культурно-языковой подготовке таких детей. Эта информация была представлена в ежегодном докладе о деятельности уполномоченного.

Фото: flickr.com by Lucélia Ribeiro is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ранее в нескольких регионах России поднимался вопрос о том, что в ряде классов начальной школы большинство учеников не говорит на русском языке.