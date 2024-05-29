История с раздеванием воронежских выпускниц вышла на уровень Госдумы

Володин потребовал сурового наказания за раздевание выпускниц в Воронеже

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

После инцидента в Воронеже, связанного с досмотром школьниц перед экзаменом, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил комитету по просвещению внимательно следить за организацией ЕГЭ. Об этом агентству РИА Новости сообщила депутат Яна Лантратова.

Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы

Комитет планирует провести совещание с представителями регионов, чтобы предотвратить подобные нарушения в будущем. Также запланирована встреча с главой Рособрнадзора.

Если информация о скандале подтвердится, депутаты будут настаивать на строгом наказании для виновных, отметила Лантратова.

Ранее стало известно, что выпускниц воронежских школ перед сдачей ЕГЭ заставили раздеваться и снимать бюстгальтеры с металлическими застёжками. Причём на входе у металлодетекторов якобы поставили мигранты.

Воронежские чиновники всё отрицают, но "дыма без огня не бывает".