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История с раздеванием воронежских выпускниц вышла на уровень Госдумы

Володин потребовал сурового наказания за раздевание выпускниц в Воронеже

0:57
Общество

После инцидента в Воронеже, связанного с досмотром школьниц перед экзаменом, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил комитету по просвещению внимательно следить за организацией ЕГЭ. Об этом агентству РИА Новости сообщила депутат Яна Лантратова.

Володин потребовал сурового наказания за раздевание выпускниц в Воронеже
Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы

Комитет планирует провести совещание с представителями регионов, чтобы предотвратить подобные нарушения в будущем. Также запланирована встреча с главой Рособрнадзора.

Если информация о скандале подтвердится, депутаты будут настаивать на строгом наказании для виновных, отметила Лантратова.

Ранее стало известно, что выпускниц воронежских школ перед сдачей ЕГЭ заставили раздеваться и снимать бюстгальтеры с металлическими застёжками. Причём на входе у металлодетекторов якобы поставили мигранты.

Воронежские чиновники всё отрицают, но "дыма без огня не бывает". 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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