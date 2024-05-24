Мария Захарова назвала реальную причину возможных проблем с получением загранпаспорта за границей

Мария Захарова заявила о штатной выдаче загранпаспортов россиянам за границей

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг сообщений СМИ о якобы ужесточении порядка выдачи загранпаспортов российским гражданам за рубежом.

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Она объяснила, что никакого ужесточения нет, и порядок выдачи загранпаспортов остается прежним, следуя обычным законным процедурам.

Захарова подчеркнула, что в соответствии с законом № 114-ФЗ "О порядке выезда из России и въезда в Россию", гражданам, которые являются подозреваемыми или обвиняемыми по уголовным делам, заграничные паспорта действительно не выдаются до тех пор, пока суд не завершится и обвинения не будут сняты. Это стандартная процедура и касается только тех, кто имеет юридические ограничения, сообщает "Царьград".

По её словам, попытки прессы представить данную ситуацию как ужесточение для всех граждан России, проживающих за рубежом, являются злонамеренным распространением ложной информации. Она отметила, что такие заявления СМИ безосновательны и вводят людей в заблуждение.