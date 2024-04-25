Путешествие с комфортом: в России запустили вагон с инфракрасной сауной

ФПК запускает поезд с вагоном-спа и сауной

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Федеральная пассажирская компания представляет новшество: поезд с уникальным вагоном-спа, где каждый пассажир сможет насладиться сауной.

Фото: commons.wikimedia.org by Marianne Casamance is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

После сауны гостей ждет широкий выбор напитков по настроению и возможность попробовать разнообразные закуски, включая вкуснейший шашлык. Стоимость билета в премиальные вагоны оценивается примерно в 58 000 рублей.

Вагон-спа оборудован инфракрасной сауной, комфортными душевыми кабинами и зоной для полноценного отдыха.

Кроме того, пассажирам предлагаются дополнительные услуги, такие как стирка и глажка белья.

Помимо вагона-спа, состав поезда включает вагоны купе, спальные вагоны, люкс, а также ресторан и бар, где каждый пассажир сможет насладиться разнообразным выбором блюд и напитков.