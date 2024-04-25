Путешествие с комфортом: в России запустили вагон с инфракрасной сауной

Федеральная пассажирская компания представляет новшество: поезд с уникальным вагоном-спа, где каждый пассажир сможет насладиться сауной.
После сауны гостей ждет широкий выбор напитков по настроению и возможность попробовать разнообразные закуски, включая вкуснейший шашлык. Стоимость билета в премиальные вагоны оценивается примерно в 58 000 рублей.
Вагон-спа оборудован инфракрасной сауной, комфортными душевыми кабинами и зоной для полноценного отдыха.
Кроме того, пассажирам предлагаются дополнительные услуги, такие как стирка и глажка белья.
Помимо вагона-спа, состав поезда включает вагоны купе, спальные вагоны, люкс, а также ресторан и бар, где каждый пассажир сможет насладиться разнообразным выбором блюд и напитков.
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