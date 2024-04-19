В Ишиме приют для животных принял 65 собак и кошек из зон, где произошло подтопление

Администрация города Ишима Тюменской области сообщила, что муниципальный приют временно принял от горожан 65 собак и кошек из-за паводка.
Около 42 собак и 23 кошки из домовладений жителей Ишима, находящихся в зоне подтопления, уже находятся на передержке. Временное содержание домашних животных в период наводнения осуществляется в муниципальном приюте, где обеспечены хорошие условия: имеются клетки для кошек, будки и вольеры для собак.
"Если владельцы животных сами не могут привезти своих питомцев, то мы помогаем с транспортировкой", — поделился Максим Гасло - директор городского управления ЖКХ Ишима.
Гасло сообщил, что жители города продолжают подавать заявки, в приюте достаточно корма для животных, кроме того, хозяева также обеспечивают еду для своих питомцев и помогают волонтёры.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.