Украинский след в произошедшем теракте в "Крокусе" явно виден, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов

Генпрокурор РФ: В теракте в "Крокусе" виден явный украинский след

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Участие Украины в теракте, произошедшем в "Крокус Сити Холле" в Красногорске, явно видно, правоохранительные органы прилагают усилия для выявления организаторов этого преступления, подчеркнул главный прокурор России Игорь Краснов в Каракасе во время встречи с мэром Ремихио Себальосом Ичасо и министрами внутренних дел и юстиции.

Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Краснов отметил, что на фоне двойных стандартов в борьбе с преступностью произошел шокирующий для международного сообщества террористический акт в московском концертном зале, унесший жизни и увечивший множество мирных людей. Мы прилагаем все усилия для выявления всех организаторов, спонсоров и идеологических вдохновителей данного террористического акта и будем привлекать их к ответственности. Им грозит наказание, но уже сейчас в этом террористическом акте просматривается украинская связь.