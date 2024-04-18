Участие Украины в теракте, произошедшем в "Крокус Сити Холле" в Красногорске, явно видно, правоохранительные органы прилагают усилия для выявления организаторов этого преступления, подчеркнул главный прокурор России Игорь Краснов в Каракасе во время встречи с мэром Ремихио Себальосом Ичасо и министрами внутренних дел и юстиции.
Краснов отметил, что на фоне двойных стандартов в борьбе с преступностью произошел шокирующий для международного сообщества террористический акт в московском концертном зале, унесший жизни и увечивший множество мирных людей. Мы прилагаем все усилия для выявления всех организаторов, спонсоров и идеологических вдохновителей данного террористического акта и будем привлекать их к ответственности. Им грозит наказание, но уже сейчас в этом террористическом акте просматривается украинская связь.