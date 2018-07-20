Стали известны даты новогодних каникул в 2019 году

Десять дней будут отдыхать россияне в честь новогодних праздников: с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Такие сведения приводятся в постановлении правительства РФ "О переносе выходных дней в 2019 году".



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Кроме того, 5 и 6 января, которые приходятся на выходные, перенесут на майские праздники. Они в грядущем году будут длиться 5 дней: с 1 по 5 мая. Продлят и вторые майские «каникулы», это сделают за счет переноса дня отдыха 23 февраля, который выпадает на субботу. В результате россияне получат выходные 9-12 мая и 23-24 февраля.

Также стоит отметить, что будут и менее короткие перерывы в трудовом графике: 8-10 марта, 12 июня и 2-4 ноября.

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