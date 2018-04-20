IV Ялтинский международный экономический форум: есть ли будущее у ТОР?

На IV Ялтинском международном экономическом форуме "Будущее мира. Будущее России" (ЯМЭФ) гости мероприятия обсудили проблемы ТОР.

Фото: пресс-служба Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ)

Участники секции «+17,1% рост инвестиций на Дальнем Востоке: как получилось и что дальше?» обсуждали актуальные вопросы режимов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ), а также эффективность мер государственной поддержки.

Глава министерства по развитию Дальнего Востока Александр Галушка рассказал об инвестиционных проектах, реализуемых в регионе, и поделился опытом о том, как можно формировать новые инвестиционные ниши и создавать привлекательные условия для бизнеса. "Принцип нашей работы прост:ТОР идет за инвестором, а не инвестора загоняют в ТОР", - объяснил министр основу взаимоотношений с предпринимателями.

Однако этого пока тоже недостаточно. По словам Александра Галушко, для повышения инвестиционной привлекательности Дальнего Востока необходимо еще ослабить давление на бизнес.

Министр пообещал, что количество внеплановых проверок для бизнеса сократится до 30% от существующих планов, а также отметил, что Президент РФ Владимир Путин это предложение поддержал, и сейчас ведется подготовка соответствующих законодательных актов.

Александр Галушко заявил также о необходимости изменения полномочий бизнес-омбудсменов, которым нужно предоставить возможность "подавать иски по защите интересов бизнеса".

Также глава ведомства сообщил, что до конца этого года Министерство РФ по развитию Дальнего Востока (Минвостокразвития) разработает электронный кабинет инвестора, в котором можно будет в режиме онлайн пообщаться с министерством, оформить земельный участок, заплатить налоги и провести все необходимые согласования.

По его словам, электронный кабинет создается на основе системы сопровождения инвестиционных проектов, в которой уже работают все резиденты ТОР и СПВ. Кроме того, министр отметил необходимость развития туристического потенциала Дальнего Востока, в том числе и за счет упрощения режима въезда на территорию региона иностранных граждан.

"Для них Дальний восток - это форпост европейской цивилизации. Из Сеула, Пекина, Токио до Владивостока лететь два часа. Это новый мир, и он гораздо ближе, чем географическая Европа. А для нас это - туристический потенциал", - объяснил чиновник.