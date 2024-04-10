Страх попасть под камеры? Москвичи начали заклеивать номера электросамокатов, опасаясь штрафов за езду вдвоём

В Москве заметили электросамокаты с заклеенными регистрационными номерами

1:22 Your browser does not support the audio element. Общество

Пользователи шеринга электросамокатов Whoosh начали заклеивать регистрационные номера транспортного средства. Очевидцем события стал корреспондет Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Журналист стал свидетелем того, как двое пользователей кикшеринга купили в ближайшем строительном магазине непрозрачный скотч и заклеили несколько цифр номерного знака электросамоката. Точно так же делают некоторые автомобилисты, чтобы, к примеру, не платить штрафы за неправильную парковку. Мы уточнили у ребят, зачем они это сделали и получили такой ответ:

Мы не хотим платить штраф, если попадём под камеру, — рассказал один из подростков, которому на вид было около 15 лет.

После этого разговора, они встали на один самокат вдвоём, что запрещено правилами кикшеринга.

Редакция Pravda.Ru направила запрос в компанию Whoosh с просьбой прокомментировать эту информацию, а также уточнить, носит ли эта проблема масштабный характер.

Ранее кикшеринговый сервис Whoosh с началом сезона в Москве оснастил свои самокаты индивидуальными номерными знаками.

Законопроект об обязательной регистрации средств индивидуальной мобильности (СИМ) обсуждался в Госдуме прошедшей зимой. В итоге он получил отрицательный отзыв: в профильном комитете отметили, что проект недостаточно проработан и не учитывает целый ряд нюансов.