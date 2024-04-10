Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Супермодель Ирина Шейк стала лицом российского бренда Gloria Jeans
Снова перенесли первый пуск ракеты-носителя "Ангара-А5"
В МГТУ им. Баумана сделали мембраны для производства присадок к топливу
В Керчи выявили группу нелегальных мигрантов из Узбекистана
Актриса Светлана Пермякова показала интерьер своего нового дома
Санкции ЕС против российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена отменены
Названы шесть продуктов для продления молодости
Минфин США обвиняет Россию в обходе санкций при помощи криптовалюты
Смузи-боул с арахисовым маслом и бананами: готовим сытный завтрак
Страх попасть под камеры? Москвичи начали заклеивать номера электросамокатов, опасаясь штрафов за езду вдвоём

В Москве заметили электросамокаты с заклеенными регистрационными номерами

1:22
Общество

Пользователи шеринга электросамокатов Whoosh начали заклеивать регистрационные номера транспортного средства. Очевидцем события стал корреспондет Pravda.Ru.

В Москве заметили электросамокаты с заклеенными регистрационными номерами
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Журналист стал свидетелем того, как двое пользователей кикшеринга купили в ближайшем строительном магазине непрозрачный скотч и заклеили несколько цифр номерного знака электросамоката. Точно так же делают некоторые автомобилисты, чтобы, к примеру, не платить штрафы за неправильную парковку. Мы уточнили у ребят, зачем они это сделали и получили такой ответ:

Мы не хотим платить штраф, если попадём под камеру, — рассказал один из подростков, которому на вид было около 15 лет.

После этого разговора, они встали на один самокат вдвоём, что запрещено правилами кикшеринга.

Редакция Pravda.Ru направила запрос в компанию Whoosh с просьбой прокомментировать эту информацию, а также уточнить, носит ли эта проблема масштабный характер.

Ранее кикшеринговый сервис Whoosh с началом сезона в Москве оснастил свои самокаты индивидуальными номерными знаками.

Законопроект об обязательной регистрации средств индивидуальной мобильности (СИМ) обсуждался в Госдуме прошедшей зимой. В итоге он получил отрицательный отзыв: в профильном комитете отметили, что проект недостаточно проработан и не учитывает целый ряд нюансов. 

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Появилась новая информация о задержании Марии Шукшиной

Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.

Адвокат Вербицкая-Линник не в курсе о задержании Марии Шукшиной
Как использовать полынь в саду
Бабушка научила: втыкаю в ягодные кусты этот сорняк и не нарадуюсь эффекту — вот зачем это делаю
Назван лучший корм среди влажного и сухого: выбор очевиден абсолютно для каждого владельца
Сбежавший в Америку Андрей Бурковский преподаст актерское мастерство в заброшенных офисах Нью-Йорка
"Терминаторы" и БМП-3 с боеприпасами с дистанционным подрывом будут намного мощнее Дмитрий Плотников Княгиня Шаховская предпочла светской жизни уход за бедными людьми Сергей Лебедев Победа антиукраинских сил в Словакии была неслучайной Любовь Степушова
ГИБДД начнет массово штрафовать водителей за неправильные фары
Что стоит сажать рядом с зимним чесноком, чтобы он хорошо себя чувствовал
Открытая Финляндия: как иностранные туристы потратили €3,8 млрд за год путешествий
Открытая Финляндия: как иностранные туристы потратили €3,8 млрд за год путешествий
Последние материалы
Санчес считает, что без увеличения помощи Киеву, ВСУ придется отступать весной
Одуванчик – лучший сорняк, который заменит вам лекарства
Skoda представляет обновленное приложение MySkoda с новыми функциями и сервисами
В Москве заметили электросамокаты с заклеенными регистрационными номерами
Шоумен Дворцов считает, что Урганта вернут на ТВ по просьбе знаменитого отца
Эксперты ответили, где похоронить домашнее животное
В МВД предупреждают о появлении в App Store поддельных приложений мобильных банков
Стоимость квартиры Анжелики Варум в Лос-Анджелесе достигла 190 млн рублей
За особняком Пугачевой в деревне Грязь присматривают охранники за 150 тысяч рублей
РСА: водители без ОСАГО ущемляют права других автовладельцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников