Военный комиссар рассказал о призыве мигрантов на службу

"Должны соблюдать закон": военный комиссар рассказал о призыве мигрантов на службу

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

Недавно в Тюменской области начались рейды правоохранительных органов на строительных объектах с целью выявления нелегальных мигрантов и лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу. По мнению военного комиссара Тюменской области Сергея Чиркова эти действия являются эффективными и способствуют привлечению зарегистрированных иностранцев к военной службе.

Фото: .dvidshub.net by U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Nicholas Guevara/U.S. Central Command Public Affairs

Однако важно понимать, что не каждого мигранта или уклониста сразу направляют на военную службу. Чирков отметил, что такой порядок невозможен.

"Это целый комплекс мер, который заставляет граждан, получивших российское гражданство и нарушающих закон, принять участие в необходимых процедурах. Мы проводим с ними полноценную проверку, включая медицинский осмотр, психологический анализ, а также проверку семейного статуса и многое другое", — сообщил Сергей Чирков.

Однако он также отметил, что процент мигрантов, которых призывают на службу, остается невысоким — около 2%. Кроме того, многие из них по возрасту уже не могут пройти службу.

Чирков также упомянул, что только 30-50 мигрантов заключили контракт на военную службу, что является довольно низким показателем, сообщает nashgorod.ru.