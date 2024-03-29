Одна из сиамских близнецов Хенсел, прославившихся в 90-е, вышла замуж за врача, сёстры переехали к нему

Девушка из США, живущая в одном теле со своим сиамским близнецом, вышла замуж

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Сиамские близнецы из США Эбигейл и Бриттани Хенсел стали известными ещё в 90-е, когда приняли участие в передаче на телевидении. С тех пор за ними пристально следила общественность, но сами сёстры предпочитали избегать излишнего внимания. Лишь недавно стало известно о радостном событии в жизни Эбигейл: она вышла замуж.

Фото: unsplash.com by Brandon Morgan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Свадьба состоялась три года назад, но только сейчас сёстры решили рассказать об этом и опубликовали несколько свадебных фотографий. Женихом Эбигейл стал медработник Джош Боулинг. На свадьбе присутствовали родные не только сестёр, но и жениха, что говорит о том, что они одобрили его выбор. После свадьбы сёстры переехали к Джошу.

Эбигейл и Бриттани с детства привыкли относиться к себе как к обычным людям и всегда вели активную жизнь. Они получили водительские права, а также преподают математику в школе, правда, получают одну зарплату на двоих. Ученики в восторге от своих учительниц, которые учат их совершенно по разному: у Эбигейл одни методы, а у её сестры — другие.

Когда сиамские близнецы родились, было мало шансов на то, что они доживут до утра, однако самого страшного не произошло. Врачи говорили родителям девочек о возможности разделить их, но отец и мать отказались от операции, боясь, что тогда кто-то из младенцев точно умрёт.

Эбигейл и Бриттани совершенно разные по характеру. У них разные желания и взгляды на жизнь, и лишь одно у них совпадает: обе сестры мечтают стать мамами, но пока не знают, как это осуществить, к тому же Бриттани не замужем и жениха у неё нет.

7 марта у сестёр день рождения. В этом месяце им исполнилось 34 года.