Суд встанет на вашу сторону: назван порядок действий для удаления порочащего честь контента в анонимных Telegram-каналах

В Российской Федерации наблюдается увеличение числа судебных исков к анонимным Telegram-каналам, содержащим материалы, порочащие честь и достоинство.
Ранее отказы в удовлетворении таких исков были обусловлены сложностью определения владельцев каналов. Но сейчас истец может обратиться в суд с требованием удаления контента, даже не зная личности автора. Этот подход обусловлен новизной подобных споров, и уже имеются первые прецеденты положительных решений судов.
Юристы рекомендуют в случае подобных ситуаций подавать заявление в суд без указания ответчика, предоставляя доказательства порочащего характера опубликованной информации. В случае положительного решения суда следует обращаться к администратору канала с требованием удаления, а в случае игнорирования этого требования — обратиться в Роскомнадзор и поисковые системы с просьбой о блокировке, сообщают Известия.
Суд может отказать в удовлетворении иска, если не проведена лингвистическая экспертиза или ненадлежащим образом зафиксированы порочащие сведения.
Однако, не всегда целесообразно обращаться в суд, особенно если негативные комментарии не приносят серьезных убытков. Борьба с такими ситуациями возможна и вне судебных залов, через обращение к администраторам каналов и регулирующим органам.
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