Суд встанет на вашу сторону: назван порядок действий для удаления порочащего честь контента в анонимных Telegram-каналах

Российские суды начали удовлетворять иски граждан к анонимным Telegram-каналам

1:21 Your browser does not support the audio element. Общество

В Российской Федерации наблюдается увеличение числа судебных исков к анонимным Telegram-каналам, содержащим материалы, порочащие честь и достоинство.

Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ранее отказы в удовлетворении таких исков были обусловлены сложностью определения владельцев каналов. Но сейчас истец может обратиться в суд с требованием удаления контента, даже не зная личности автора. Этот подход обусловлен новизной подобных споров, и уже имеются первые прецеденты положительных решений судов.

Юристы рекомендуют в случае подобных ситуаций подавать заявление в суд без указания ответчика, предоставляя доказательства порочащего характера опубликованной информации. В случае положительного решения суда следует обращаться к администратору канала с требованием удаления, а в случае игнорирования этого требования — обратиться в Роскомнадзор и поисковые системы с просьбой о блокировке, сообщают Известия.

Суд может отказать в удовлетворении иска, если не проведена лингвистическая экспертиза или ненадлежащим образом зафиксированы порочащие сведения.

Однако, не всегда целесообразно обращаться в суд, особенно если негативные комментарии не приносят серьезных убытков. Борьба с такими ситуациями возможна и вне судебных залов, через обращение к администраторам каналов и регулирующим органам.