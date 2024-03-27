Стало известно, какому количеству россиян мошенники предложили собрать средства для жертв теракта в Москве

"Выберу.ру": каждому восьмому россиянину поступило предложение о фейковых сборах жертвам теракта в "Крокусе"

1:25 Your browser does not support the audio element. Общество

Опрос, проведенный финансовым маркетплейсом "Выберу.ру", показал, что около 13% россиян столкнулись с фейковыми сборами средств, предлагаемыми в связи с терактом в московском торгово-развлекательном центре "Крокус Сити Холл".

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Исследование, в котором приняли участие 3000 человек, подтвердило, что рассылка мошеннических сообщений в мессенджерах является наиболее распространенным методом, которым воспользовались 6% респондентов. Еще 4% заметили фейковые сборы в Telegram-каналах, а 3% столкнулись с другими видами интернет-мошенничества, прикрывающимися трагедией.

Мошенники цинично использовали этот резонансный случай в своих расчётах, сообщает Газета.Ru.

Директор департамента коммуникационной политики маркетплейса Анна Романенко отметила, что подобные мошеннические схемы были ожидаемыми.

"Появление таких мошеннических схем было ожидаемым. Преступники следят за инфоповодами и быстро подстраиваются под резонансные события. Однако в этот раз масштабы не приобрели катастрофических размеров, в том числе благодаря предупреждениям от руководства "Крокуса" и бдительности самих граждан", — сказала Романенко.

Согласно данным маркетплейса, 38% пользователей, которые заметили подозрительную активность, обратились в правоохранительные органы, что помогло предотвратить распространение мошеннических схем.