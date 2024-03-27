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В Нижнем Новгороде школьницу, которая выразила благодарность террористам, лишили именной стипендии мэра

Благодарную террористам 15-летнюю школьницу из Нижнего Новгорода лишили стипендии

0:44
Общество

В Нижнем Новгороде 15-летняя школьница опубликовала видео в соцсетях, где она поблагодарила террористов, напавшим на "Крокус Сити Холл" за возможность "побухать".

Благодарную террористам 15-летнюю школьницу из Нижнего Новгорода лишили стипендии
Фото: Крокус Экспо. Собственная работа is licensed under CC BY-SA 4.0

Этот ролик дошел до администрации города.

"Поскольку какой-то теракт произошел, значит, я не еду в Москву. Спасибо террористам, которые пришли в "Крокус". Мне надо было побухать", — приводят слова из видео в издании Regnum.

Позднее стало известно, что эта школьница получала благодарность мэрии — она была активным участником конкурсов.

Через некоторое время девочка выложила видео с извинениями и словами, что она против терроризма. Однако школьницу не смотря на извинения лишили грантов и стипендии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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