В Нижнем Новгороде школьницу, которая выразила благодарность террористам, лишили именной стипендии мэра

В Нижнем Новгороде 15-летняя школьница опубликовала видео в соцсетях, где она поблагодарила террористов, напавшим на "Крокус Сити Холл" за возможность "побухать".
Этот ролик дошел до администрации города.
"Поскольку какой-то теракт произошел, значит, я не еду в Москву. Спасибо террористам, которые пришли в "Крокус". Мне надо было побухать", — приводят слова из видео в издании Regnum.
Позднее стало известно, что эта школьница получала благодарность мэрии — она была активным участником конкурсов.
Через некоторое время девочка выложила видео с извинениями и словами, что она против терроризма. Однако школьницу не смотря на извинения лишили грантов и стипендии.
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