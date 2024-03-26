Аналитики поделились информацией о том, какие специалисты больше всего востребованы в Красноярском крае

Самые востребованные специальности в Красноярске в марте 2024 года

В марте 2024 года в Красноярском крае были определены наиболее востребованные профессии, согласно аналитикам портала hh. ru. Среди них выделяются продавцы и водители.

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Наибольшее количество предложений о работе в марте было связано с позициями менеджеров по продажам и специалистов по работе с клиентами, составляя 6,7% от общего числа вакансий. Также в топ-20 востребованных специалистов вошли машинисты и повара, доля вакансий для которых составила по 3%. Врачи и бухгалтеры также пользуются спросом, с долей вакансий 2,7% и 2,3% соответственно.

Помимо вышеперечисленных профессий, на рынке труда востребованы разнорабочие, кладовщики, слесари, инженеры, электромонтажники, охранники, автослесари, сварщики, грузчики, администраторы и уборщики, доля вакансий для которых составляет по 1%.

Среди специалистов, на которых приходится наибольший спрос, есть и врачи. На одну вакансию врача приходится всего лишь 0,7 резюме. Также в числе дефицитных — менеджеры по продажам и водители, для которых соответственно приходится лишь 2,6 и 2,3 резюме на одну вакансию. Эксперты отмечают, что для жителей Красноярска будет довольно легко найти работу в этих областях.

Высокий уровень конкуренции наблюдается среди кандидатов на позицию администратора, где на одну вакансию приходится целых 13,8 соискателя, сообщает издательство prmira.ru.