Аналитики поделились информацией о том, какие специалисты больше всего востребованы в Красноярском крае

В марте 2024 года в Красноярском крае были определены наиболее востребованные профессии, согласно аналитикам портала hh. ru. Среди них выделяются продавцы и водители.

Фото: unsplash.com by Andrew Neel andrewtneel is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication