"Не стимулирует рожать": демографы усомнились в мерах, направленных на рост рождаемости

Демограф Ракша: рост налоговых вычетов за покупку жилья не повысит рождаемость

1:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Директор Института исследования современной политики Антон Орлов предложил увеличить суммы налоговых вычетов для многодетных семей при приобретении жилья.

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В настоящее время граждане при покупке жилья имеют право на возврат 13% подоходного налога, ограниченного суммой 2 миллионов рублей. Кроме того, они могут вернуть 13% подоходного налога с расходов на погашение процентов ипотечного кредита, но не более чем на сумму 3 миллионов рублей.

Независимый демограф Алексей Ракша в беседе с "Радио 1", выразил сомнения в эффективности таких мер для стимулирования рождаемости.

Он отметил, что предлагаемые изменения мало влияют на бюджеты семей и не способствуют увеличению числа рождений. По его мнению, средний уровень рождаемости в России не имеет серьезных отличий от европейских стран. Вместе с тем, он отметил увеличение количества многодетных семей и бездетных.

В тексте письма говорится, что данное предложение является частью государственной политики по стимулированию рождаемости и поддержке многодетных семей. Однако Ракша считает, что эти меры не окажут заметного воздействия на стимуляцию рождаемости.

Он полагает, что стимулирование рождаемости денежными выплатами недостаточно эффективно. Для решения проблемы необходимо сосредоточиться на повышении социального равенства и создании удобных условий для семей с детьми, таких как доступные и качественные детские сады, улучшение городской инфраструктуры и общественного отношения к детям.

По уточнению Антона Орлова, в настоящее время размеры налоговых вычетов установлены одинаково как для неженатых граждан без детей, так и для многодетных семей, которые несут дополнительные финансовые обязательства по воспитанию и уходу за детьми.