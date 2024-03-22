Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Премьера фильма "Волшебник Изумрудного города" состоится 1 января 2025 года
Экс-сотрудники SpaceX могут получить компенсации за незаконные соглашения
В результате массового ДТП в Калужской области погибли два человека
При посадке самолета в Перми пилотов судна пытались ослепить лазером
Сбежавшего из больницы пациента с туберкулезом поймали под Волгоградом
Школьник из Черногорска проиграл в онлайн-игру 236 тысяч рублей — победили мошенники
Экс-главу Ленинского района будут судить за взятки на на 4 миллиона рублей
В Красноярске мужчина лежал на путях и чудом не погиб под колесами поезда
Франция предложила включить пшеницу из Украины в механизм ограничения ввоза
"Не стимулирует рожать": демографы усомнились в мерах, направленных на рост рождаемости

Демограф Ракша: рост налоговых вычетов за покупку жилья не повысит рождаемость

1:50
Общество

Директор Института исследования современной политики Антон Орлов предложил увеличить суммы налоговых вычетов для многодетных семей при приобретении жилья. 

Демограф Ракша: рост налоговых вычетов за покупку жилья не повысит рождаемость
Фото: openverse by rlcalamusa1 is licensed under CC BY-SA 2.0

В настоящее время граждане при покупке жилья имеют право на возврат 13% подоходного налога, ограниченного суммой 2 миллионов рублей. Кроме того, они могут вернуть 13% подоходного налога с расходов на погашение процентов ипотечного кредита, но не более чем на сумму 3 миллионов рублей.

Независимый демограф Алексей Ракша в беседе с "Радио 1", выразил сомнения в эффективности таких мер для стимулирования рождаемости.

Он отметил, что предлагаемые изменения мало влияют на бюджеты семей и не способствуют увеличению числа рождений. По его мнению, средний уровень рождаемости в России не имеет серьезных отличий от европейских стран. Вместе с тем, он отметил увеличение количества многодетных семей и бездетных.

В тексте письма говорится, что данное предложение является частью государственной политики по стимулированию рождаемости и поддержке многодетных семей. Однако Ракша считает, что эти меры не окажут заметного воздействия на стимуляцию рождаемости.

Он полагает, что стимулирование рождаемости денежными выплатами недостаточно эффективно. Для решения проблемы необходимо сосредоточиться на повышении социального равенства и создании удобных условий для семей с детьми, таких как доступные и качественные детские сады, улучшение городской инфраструктуры и общественного отношения к детям.

По уточнению Антона Орлова, в настоящее время размеры налоговых вычетов установлены одинаково как для неженатых граждан без детей, так и для многодетных семей, которые несут дополнительные финансовые обязательства по воспитанию и уходу за детьми.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Крот уйдёт на участок к соседу: просто закопайте это в саду — вредителю не понравится

Для борьбы с кротами попробуйте использовать эти методы.

Как избавиться от кротов?
На стройках России будут массово внедрять алюминиевую проводку
Алюминиевая проводка возвращается в сферу строительства. Эксперты: теперь она лучше медной и выгоднее
Налоговая ликвидирует бизнес шоумена Александра Реввы в России
Королева Камилла пожаловалась на младшего сына Кейт Миддлтон
Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов Пресс-атташе Кремля Песков впервые назвал СВО на Украине "войной" Любовь Степушова Прибалтийские страны двигаются к пропасти по русофобской тропинке Дмитрий Плотников
Российская промышленность начала самостоятельно выпускать тантал
Эвелина Блёданс высказазалась о дебоше Никиты Кологривого: "Кусают, когда популярность уходит"
Пригожин рассказал о судье своих денег на счете в швейцарском банке
Пригожин рассказал о судье своих денег на счете в швейцарском банке
Последние материалы
При посадке самолета в Перми пилотов судна пытались ослепить лазером
Сбежавшего из больницы пациента с туберкулезом поймали под Волгоградом
Школьник из Черногорска проиграл в онлайн-игру 236 тысяч рублей — победили мошенники
Афроамериканцы вымирают в США
ЕС увеличил экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в 83 раза. Хотя ранее говорили об эмбарго
Экс-главу Ленинского района будут судить за взятки на на 4 миллиона рублей
В Красноярске мужчина лежал на путях и чудом не погиб под колесами поезда
Франция предложила включить пшеницу из Украины в механизм ограничения ввоза
Звезда "Дома-2" Степан Меньшиков рассказал, что уже год находится в рехабе
HotCars назвал десять самых надежных дизельных моторов в истории
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников