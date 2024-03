Жительница Австралии с весом 100 кг за год скинула почти половину

В Австралии женщина за год смогла похудеть на 45 килограмм. В этом ей помогли ходьба и правильное питание, пишет News. com. au.

Фото: flickr.com by evanmwheeler from new york city is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license