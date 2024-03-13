Жительница Австралии с весом 100 кг за год скинула почти половину

Австралийка с ожирением за год скинула 45 кг веса при помощи ходьбы

1:17 Your browser does not support the audio element. Общество

В Австралии женщина за год смогла похудеть на 45 килограмм. В этом ей помогли ходьба и правильное питание, пишет News. com. au.

Фото: flickr.com by evanmwheeler from new york city is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Сейчас Саманте Абреу 25 лет. Она с самого детства страдала от ожирения.

"Я всегда была пухленькой, даже в детстве. Еда — огромная часть нашей культуры. Мы из Португалии и всегда устраивали большие вечеринки с угощением", — рассказала Саманта.

Девушка начала больше думать о своем здоровье после пандемии COVID-19. Чтобы не переживать, Саманта часто начала гулять. Затем девушка стала считать калории, не отказываясь от вкусных блюд. Для этого, как пишет издание, она придерживалась правила "80 на 20", согласно которому 80 процентов ее рациона составляло здоровое питание, а 20 — любимая вредная еда. Также Саманта Абреу ела небольшими порциями.

Таким образом она начала быстро сбрасывать лишние килограммы. Затем Саманта пошла на тренировки в спортзал. За год девушка похудела до 65 килограммов.

Сейчас Саманта тое правильно питается и четыре раза в неделю посещает спортзал. Также Абреу проходит по 10 тысяч шагов в день.