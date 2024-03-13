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Собянин: в Москве увеличат количество бюджетных мест на 10 тысяч

В Москве увеличат количество бюджетных мест в колледжах

1:20
Общество

В рамках программы развития колледжей в Москве появится 10 000 дополнительных мест, что позволит увеличить в 1,5 раза количество выпускников 9-х классов, поступающих на бюджетные отделения средних профессиональных учреждений. С таким заявлением выступил Сергей Собянин.

В Москве увеличат количество бюджетных мест в колледжах
Фото: https://roszdravnadzor-os.ru/mer-moskvy-sergej-sobyanin-rasskazal-o-pervyh-merah-podderzhki-proizvoditelej-lekarstv/

Мэр города подчеркнул, что создание новых мест позволит удовлетворить растущий спрос на востребованные профессии, а также восполнить нехватку квалифицированных специалистов в экономике и социальной сфере столицы.

С 2023 года ведется модернизация системы среднего профессионального образования. Обновляются учебные программы и инфраструктура. К концу 2024 года планируется обновить более 230 существующих и создать около 90 новых мастерских и лабораторий в городских колледжах.

В сентябре в индустриальном парке "Руднево" откроется специализированная площадка для обучения более 1000 студентов колледжей по промышленным специальностям.

Вводится новый подход к оценке качества подготовки выпускников. Квалификационный экзамен на присвоение разряда проводится второй год. Проводится такой экзамен на базах работодателей, от которых, в случае успешного прохождения, можно получить предложение по работе.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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