В Запорожской области был принят закон об уполномоченном по правам человека

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что в Запорожской области принят закон о правозащитном уполномоченном, обеспечивая жителям "прочный законодательный каркас", который поможет им в защите собственных прав.

Фото: Council.gov.ru by The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International