В Запорожской области был принят закон об уполномоченном по правам человека

В Запорожской области был принят закон об омбудсмене

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что в Запорожской области принят закон о правозащитном уполномоченном, обеспечивая жителям "прочный законодательный каркас", который поможет им в защите собственных прав.

Фото: Council.gov.ru by The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"В Запорожской области принят закон об уполномоченном по правам человека. Теперь у жителей Запорожья, как и в других регионах России, есть прочный законодательный каркас защиты их прав", — сообщила омбудсмен РФ Татьяна Москалькова.

По новому закону, назначаемый на пять лет омбудсмен в Запорожской области дополняет существующие механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина. Также подчеркивается независимость омбудсмена Запорожской области от государственных органов и должностных лиц, он не подотчетен им.

"Поздравляю губернатора Запорожской области Евгения Витальевича Балицкого, законодательное собрание, всех жителей Запорожья с принятием такого важного закона! Ожидаю представления на согласование кандидатуры на должность Уполномоченного по правам человека в Запорожской области", — дополнила Татьяна Москалькова.