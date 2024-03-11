В Запорожской области был принят закон об уполномоченном по правам человека

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что в Запорожской области принят закон о правозащитном уполномоченном, обеспечивая жителям "прочный законодательный каркас", который поможет им в защите собственных прав.
"В Запорожской области принят закон об уполномоченном по правам человека. Теперь у жителей Запорожья, как и в других регионах России, есть прочный законодательный каркас защиты их прав", — сообщила омбудсмен РФ Татьяна Москалькова.
По новому закону, назначаемый на пять лет омбудсмен в Запорожской области дополняет существующие механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина. Также подчеркивается независимость омбудсмена Запорожской области от государственных органов и должностных лиц, он не подотчетен им.
"Поздравляю губернатора Запорожской области Евгения Витальевича Балицкого, законодательное собрание, всех жителей Запорожья с принятием такого важного закона! Ожидаю представления на согласование кандидатуры на должность Уполномоченного по правам человека в Запорожской области", — дополнила Татьяна Москалькова.
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