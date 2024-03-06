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В Ленинградской области введен запрет на публикацию фото и видео результатов прилета БПЛА

В Ленобласти ввели запрет на распространение фотографий и видео последствий ударов БПЛА

Общество

Власти Ленинградской области ввели запрет на публикацию фото и видео материалов, показывающих результаты прилета БПЛА.

В Ленобласти ввели запрет на распространение фотографий и видео последствий ударов БПЛА
Фото: commons.wikimedia.org by US Marines is licensed under U.S. federal government

Согласно сообщению пресс-службы Комитета правопорядка и безопасности Ленобласти. В целях обеспечения государственной безопасности и защиты критически важных объектов Ленинградской области, губернатор Александр Дрозденко, возглавляющий оперативный штаб, принял решение о введении запрета на распространение и публикацию информации, раскрывающей расположение, временную дислокацию, организацию охраны и боевое применение подразделений Министерства обороны РФ. Данный запрет также распространяется на публикацию сведений о расположении объектов связи, охраны топливно-энергетического комплекса, промышленного сектора, мостов и портовых зон.

Кроме того, запрещено распространение и публикация информации о последствиях применения беспилотных летательных аппаратов.

Пресс-служба Комитета по правопорядку и безопасности Ленобласти уточнила, что до 15 марта 2024 года будет разработан нормативный правовой акт, устанавливающий административную ответственность за нарушение решения оперативного штаба.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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