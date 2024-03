Художник был приговорен к пяти годам лишения свободы

В Мосгорсуде началось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор художнику-акционисту Павлу Крисевичу. Суд удовлетворил ходатайство защиты о дополнительном ознакомлении с материалами видеозаписи и перенес заседание, так как обвиняемый захотел присутствовать на просмотре лично.

Фото: flickr.com by Valerii Tkachenko is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic