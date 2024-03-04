Художник был приговорен к пяти годам лишения свободы

Мосгорсуд начал рассмотрение апелляции художника-акциониста Павла Крисевича

В Мосгорсуде началось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор художнику-акционисту Павлу Крисевичу. Суд удовлетворил ходатайство защиты о дополнительном ознакомлении с материалами видеозаписи и перенес заседание, так как обвиняемый захотел присутствовать на просмотре лично.

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Ранее в сентябре 2023 года Тверской районный суд Москвы повторно признал художника-акциониста Павла Крисевича виновным по делу о хулиганстве и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Поводом для возбуждения уголовного дела стал перформанс, который Крисевич провёл 11 июня 2021 года на Красной площади, произведя три холостых выстрела из пистолета в воздух.

Павел Крисевич находится в заключении уже 2 года и 8 месяцев. Свою вину художник на суде не признал.