Как вернуть деньги за увядшие цветы к 8 Марта — даже заказанные по интернету и без чека

Депутат Говырин: требовать возврата денег за увядшие цветы можно даже без чека

1:17 Your browser does not support the audio element. Общество

Покупатель вправе потребовать возврата денег за некачественные цветы, даже если не имеет на руках чека или заказывал их с курьером через интернет, заверил депутат Госдумы Алексей Говырин в разговоре с РИА Новости.

Фото: Mos.ru by Ю. Иванко is licensed under public domain

В преддверии 8 Марта у продавцов цветов аврал, поэтому выше риск, что пострадает качество.

"Если они подмёрзли, пока курьер их вёз из-за неправильной упаковки, если они несвежие и завяли на следующий день, если их меньше, чем указано в заказе, то потребитель вправе защитить свои права, даже если у него нет чека на руках", — пояснил народный избранник.

Чек надо потребовать у продавца, а если тот откажет — получить в ФНС через сайт или приложение.

"Далее покупатель цветов спокойно требует перерасчёта или возврата средств в размере переплаты", — посоветовал Говырин.

По его словам, если при правильном хранении букет завял на следующий день, скорее всего, это произошло по вине продавца.

"Конечно, в такой ситуации продавцу лучше возместить требования покупателя, чтобы он не пошёл в суд", — подчеркнул парламентарий.

Покупателям следует знать свои права, цветочникам — неукоснительно соблюдать их, а государству — поддерживать отрасль, в которой не хватает флористов и трудности с поставками из-за санкций, заключил он.