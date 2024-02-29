"Во многом это будет предвыборная программа". Дмитрий Песков рассказал о предстоящем послании Путина

Пресс-секретарь Песков о послании Путина: Будут важные для страны заявления

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Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в послании Путина Федеральному собранию 29 февраля будут важные для России заявления.

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Представитель Кремля отметил, что во многом это можно будет считать предвыборной программой Владимира Путина. Международная часть послания будет главным образом посвящена вопросам суверенизации, сообщил Песков.

По информации пресс-секретаря, послание Президента России продлится более часа.

Ранее стало известно, что послание Владимира Путина будут транслировать в 23 кинотеатрах в 20 городах России, а также на уличных экранах, фасадах домов, бизнес-центров и ТЦ Москвы и Подмосковья.