Стало известно о новом обмане россиян мошенниками, которые притворяются строителями

RTM Group: мошенники всё чаще обманывают россиян, притворяясь строительными фирмами

2:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Согласно информации, предоставленной главой компании RTM Group, специализирующейся на информационной безопасности, мошенники в России всё чаще обманывают граждан, используя систему быстрых платежей (СБП) от имени фиктивных строительных фирм.

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Мошенническая схема заключается в создании компаний-однодневок, которые якобы предлагают услуги в сфере строительства или товары для строительства. Об этом рассказал глава компании из сферы информационной безопасности RTM Group Евгений Царев.

Потенциальным жертвам по электронной почте или в мессенджерах отправляются договоры, в которых указаны все условия сделки, включая срок выполнения заказа, который обычно составляет 3-4 месяца — срок, вполне типичный для данной отрасли. Чтобы убедить жертву в исполнении заказа, мошенники предлагают сделать предоплату через систему быстрых платежей (СБП). Кроме того, для повышения мотивации, предлагаются скидки, добавляет Газета.Ru.

"Когда подходит срок поставки, товар не поступает, услуга не оказывается, а исполнитель не выходит на связь. При попытке выяснить, куда были отправлены деньги, вскрывается, что номер, на который был совершен перевод, принадлежит неизвестному физлицу. Договор, присланный по почте или в мессенджере — подделка и законной силы не имеет", — рассказал Царев.

Ущерб, причиненный жертвам, является относительно небольшим и составляет от 50 до 300 тысяч рублей.

По словам Царева, мошенники предпочитают использовать систему быстрых платежей, так как деньги жертв сразу переводятся на счет фиктивного лица. Далее эти средства конвертируются в криптовалюту, что затрудняет обнаружение мошенников. Если бы был использован расчётный счет фиктивной компании, вывод средств для мошенников занимал бы больше времени и был бы более опасным.

По данным Царева, количество жертв этой схемы значительно возросло за последние три месяца. Однако, возможно, это только малая часть реальных случаев мошенничества, так как не все пострадавшие обращаются за помощью в правоохранительные органы. Многие потерпевшие не верят в успешное расследование или считают, что сумма ущерба недостаточно значительна для проведения реальных действий.