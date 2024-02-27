Националисты во Львове надругались над памятником жертвам немецкого концлагеря "Шталаг 328"

Украинские националисты во Львове надругались над памятником жертвам Холокоста, погибшим во время Великой Отечественной войны.
Вандалы написали на мемориале черной краской:
"Смерть ж***".
Мемориал был установлен в 1992 году в честь узников львовского нацистского лагеря "Шталаг 328".
Это уже не первый акт вандализма со стороны украинских националистов. В августе прошлого года неизвестные осквернили памятник Воинам-освободителям, замазав серп и молот и нанеся на монумент нацистскую символику.
Ранее ВСУ обстреляли Горловку и Макеевку, выпустив по городам одновременно семь 155-мм снарядов.
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.