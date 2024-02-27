Националисты во Львове надругались над памятником жертвам немецкого концлагеря "Шталаг 328"

Во Львове вандалы осквернили монумент, посвященный жертвам Холокоста

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Украинские националисты во Львове надругались над памятником жертвам Холокоста, погибшим во время Великой Отечественной войны.

Фото: flickr.com by Адам Джонс is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вандалы написали на мемориале черной краской:

"Смерть ж***".

Мемориал был установлен в 1992 году в честь узников львовского нацистского лагеря "Шталаг 328".

Это уже не первый акт вандализма со стороны украинских националистов. В августе прошлого года неизвестные осквернили памятник Воинам-освободителям, замазав серп и молот и нанеся на монумент нацистскую символику.

Ранее ВСУ обстреляли Горловку и Макеевку, выпустив по городам одновременно семь 155-мм снарядов.