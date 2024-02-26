Василий Ливанов прокомментировал высказывание Марии Мироновой об антисоветских взглядах её отца Андрея Миронова

Не так давно в Сети вспыхнули горячие споры по поводу высказывания народной артистки России Марии Мироновой о том, что её отец Андрей Миронов придерживался антисоветских взглядов и поэтому не хотел, чтобы ему присуждали звание народного артиста СССР. Его друг и коллега Василий Ливанов прокомментировал эти слова.
Ливанов заявил, что никогда не слышал даже намёка на антисоветские взгляды от Миронова. Более того, по словам Ливанова, Миронов положительно относился к СССР и к учению Карла Маркса.
Ливанов вспомнил, как Миронов сыграл Фридриха Энгельса, который был другом и соратником Маркса.
"Мы с Андреем Мироновым играли вместе в двухсерийной картине "Год как жизнь" — Андрюша замечательно играл Энгельса", — поделился Ливанов в разговоре с aif. ru.
Ливанов добавил, что был очень дружен с Андреем Мироновым. Они чувствовали родство душ ещё и благодаря тому, что оба выросли в актёрских семьях.
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