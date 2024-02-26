Василий Ливанов прокомментировал высказывание Марии Мироновой об антисоветских взглядах её отца Андрея Миронова

Василий Ливанов рассказал, как на самом деле Андрей Миронов относился к Советскому Союзу

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Не так давно в Сети вспыхнули горячие споры по поводу высказывания народной артистки России Марии Мироновой о том, что её отец Андрей Миронов придерживался антисоветских взглядов и поэтому не хотел, чтобы ему присуждали звание народного артиста СССР. Его друг и коллега Василий Ливанов прокомментировал эти слова.

Фото: flickr.com by wilford peloquin is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ливанов заявил, что никогда не слышал даже намёка на антисоветские взгляды от Миронова. Более того, по словам Ливанова, Миронов положительно относился к СССР и к учению Карла Маркса.

Ливанов вспомнил, как Миронов сыграл Фридриха Энгельса, который был другом и соратником Маркса.

"Мы с Андреем Мироновым играли вместе в двухсерийной картине "Год как жизнь" — Андрюша замечательно играл Энгельса", — поделился Ливанов в разговоре с aif. ru.

Ливанов добавил, что был очень дружен с Андреем Мироновым. Они чувствовали родство душ ещё и благодаря тому, что оба выросли в актёрских семьях.