Киселёва* признали экстремистом и террористом

Евгений Киселёв* признан экстремистом

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Евгений Киселёв* признан Росфинмониторингом не только иноагентом, но и экстремистом, и террористом.

Фото: commons.wikimedia.org by Evgeny Kiselev

Евгений Киселёв родился в 1956 году в Москве. По образованию-"историк-востоковед", окончил с отличием МГУ. В 1979-1981 годах служил в Афганистане в качестве переводчика. В 1981-1984 годах преподавал фарси в Высшей школе КГБ.

Свою карьеру журналиста начал в 1992 году на НТВ в программе "Итоги", которую вёл вплоть до своего увольнения в 2001 году. В 2001-2009 годах сменил несколько второстепенных каналов на российском телевидении. С 2009 года живёт на Украине, работал на канале "Интер". С 2014 года занимает радикальную русофобскую позицию. В 2022 году осудил СВО и активно ведёт информационную пропаганду против России, верно прислуживая укронацистскому режиму, что и стало причиной его включения в список экстремистов и террористов.

*Евгений Киселёв внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторингом