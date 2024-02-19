Сбежавший за границу директор киностудии "Ленфильм" Фёдор Щербаков обьявлен в розыск

Уехавший за рубеж экс-директор киностудии "Ленфильм" Фёдор Щербаков попал в сводки по розыску.
Директор "Ленфильма" объявлен в розыск по уголовному делу о вымогательстве у топ-менеджера "Ростеха" Василия Бровко (супруг телеведущей Тины Канделаки) Щербаков значится в деле как свидетель. Обвиняемым по делу является его компаньон Антон Сафонов.
Фёдор Щербаков покинул Россию в прошлом году.
Ранее сообщалось, что в розыск объявили скандального блогера Mellstroy.
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