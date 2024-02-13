Трэш-стримера Mellstroy МВД РФ объявило в розыск

Скандального блогера Mellstroy объявили в России в розыск

0:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогера Андрея Бурима, известного под псевдонимом Mellstroy, розыскивают в России по разнорядкам МВД РФ.

Фото: ВК-аккаунт блогера Mellstroy

На улицах российских городов появились портреты с трэш-стримером под стендом "Их разыскивает полиция".

Против скандального блогера из Белоруссии на родине возбудили уголовное дело за уклонение от военной службы.

В России Анрею Буриму появляться нельзя, так как его при поимке депортируют в Белоруссию, где ему грозит 2 года лишения свободы.

Сейчас Mellstroy проживает за рубежом.