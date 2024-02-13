Трэш-стримера Mellstroy МВД РФ объявило в розыск

Блогера Андрея Бурима, известного под псевдонимом Mellstroy, розыскивают в России по разнорядкам МВД РФ.
На улицах российских городов появились портреты с трэш-стримером под стендом "Их разыскивает полиция".
Против скандального блогера из Белоруссии на родине возбудили уголовное дело за уклонение от военной службы.
В России Анрею Буриму появляться нельзя, так как его при поимке депортируют в Белоруссию, где ему грозит 2 года лишения свободы.
Сейчас Mellstroy проживает за рубежом.
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