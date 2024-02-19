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В Эстонии ликвидируют братское кладбище на острове Сааремаа

Старейшина Сааремаа: пятиконечные звезды - это некрасиво

1:15
Общество

В Эстонии на острове Сааремаа планируют провести раскопки на территории мемориального комплекса Техумарди и перезахоронить останки солдат Красной армии, а также демонтировать 90 могильных плит с пятиконечными звездами, но оставить мемориальный столб в форме меча, сообщает портал ERR. По мнению Микка Туйска, старейшины Сааремаа, "пятиконечные звезды — это некрасиво".

Старейшина Сааремаа: пятиконечные звезды - это некрасиво
Фото: commons.wikimedia.org by Mark A. Wilson is licensed under Public Domain

Администрация Сааремаа обратилась с соответствующим ходатайством к комиссии по военным захоронениям. Директор музея Хеллар Лилль сообщил, что решение будет принято в ближайшие месяцы.

Мемориал в Техумарди — обелиск в виде меча, установлен в память о жестоком сражении 1944 года, в ходе которого остров Сааремаа был освобождён от фашистов. Рядом находится братское кладбище, где установлены 90 ромбовых доломитовых блоков с фамилиями погибших советских воинов.

Монумент был установлен в 1966 году, его авторы Матти Варик, Рихо Кулд и Аллан Мурдмаа получили Премию Советской Эстонии. В 1997 году мемориал Техумарди был внесён в Государственный регистр памятников культуры Эстонии.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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