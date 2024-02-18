Пулково: тату-мастера задержали за оскорбление чувств верующих

Доведут ли до тюрьмы и сумы золотые купола и котики?

1:34 Your browser does not support the audio element. Общество

Суд в Санкт-Петербурге отпустил под подписку о невыезде мастера татуировки Дарью Кричкер, накануне задержанную в аэропорту Пулково, против которой было возбуждено дело об оскорблении религиозных чувств, сообщает Фонтанка. Ру.

Фото: commons.wikimedia.org by Mikeypugs0134 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В своём телеграм-канале Кричкер публиковала фото татуировок. На некоторых из них изображения креста и православных храмов соседствовали с изображениями котят. На публикации обратило внимание православное движение "Сорок сороков", которое сочло татуировки кощунственными, после чего представители движения обратилось в Следственной комитет и лично к главе ведомства Александру Бастрыкину с требованием задержать Кричкер. По их мнению, художница неоднократно совершала "грубейшие кощунственные действия в отношении Христа, Богородицы, святых Церкви". Кроме того, "Сорок сороков" пожаловались на похожие татуировки, сделанные Ниной Кармыш, коллегой Дарьи Кричкер по тату-салону.

В телеграм-канале "Правозащитный центр "Сорок Сороков" сообщается, что юрист центра в вежливой форме предложил удалить изображения, однако получил ответ, что если такие изображения оскорбляют религиозные чувства, то есть сомнения в такой вере.

Напомним, что Дарья Кричкер была задержана правоохранительными органами в аэропорту Пулково 17 февраля, когда пыталась вылететь в Армению. В случае, если суд признает Кричкер виновной, ей может грозить до года колонии по статье 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих).