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Эффективные средства от жира на кухне: 4 простых решения для сверкающей кухни

1:52
Общество

После приготовления еды на кухне остается много свидетельств прошедшего процесса.

Эффективные средства от жира на кухне: 4 простых решения для сверкающей кухни
Фото: pexels. com by Mark is licensed under public domain

Далеко не все из них приятны. Например, жир на кухонных шкафах, иных предметах и стенах святая святых любой хозяйки. Часто избавиться от таких напастей бывает весьма непросто и требуется много сил и терпения.

Однако есть несколько средств (имеются у каждой хозяйки), которые быстро и легко решат проблему.

Уксус

Пригоден только для выведения свежих пятен. Достаточно развести средство пополам с водой.

А есть вариант использования уксуса с водкой. В этом случае капитулирует даже старый засохший жир.

Смесь такая: 50 % уксуса и 50 % водки. Добавим две-три капли эфирного масла.
Полученный раствор распыляем на поверхность и оставляем на полчаса. Затем жесткой губкой отмываем пятна жира и смываем чистой водой.

Пищевая сода и морская соль

Пропорция данных веществ составляет 1 к 1. Порошок следует высыпать в воду. В итоге должно получиться нечто, напоминающее жидкую сметану.

Вначале наносим чуть-чуть горячей воды на очищаемый участок, затем губкой или щеткой наносим туда же раствор.

Полчаса ждем, очищаем загрязнения и смываем чистой водой.

Хозяйственное мыло

Намыливаем губку и начинаем обрабатывать загрязнения. Спустя некоторое время оттираем жир, а после покрытие полируем чистой тряпкой.

Также можно это мыло использовать вместе с пищевой содой.

Раствор: чайная ложка соды на три столовых натертого на терке мыла. Плюс вода.
Наносим на загрязненные места, ждем полчаса и смываем чистой водой.

Соль

Все, что надо сделать, — насыпать соль на влажную губку и протереть кухонные шкафы или другую мебель.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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