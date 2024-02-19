Эффективные средства от жира на кухне: 4 простых решения для сверкающей кухни

После приготовления еды на кухне остается много свидетельств прошедшего процесса.
Далеко не все из них приятны. Например, жир на кухонных шкафах, иных предметах и стенах святая святых любой хозяйки. Часто избавиться от таких напастей бывает весьма непросто и требуется много сил и терпения.
Однако есть несколько средств (имеются у каждой хозяйки), которые быстро и легко решат проблему.
Уксус
Пригоден только для выведения свежих пятен. Достаточно развести средство пополам с водой.
А есть вариант использования уксуса с водкой. В этом случае капитулирует даже старый засохший жир.
Смесь такая: 50 % уксуса и 50 % водки. Добавим две-три капли эфирного масла.
Полученный раствор распыляем на поверхность и оставляем на полчаса. Затем жесткой губкой отмываем пятна жира и смываем чистой водой.
Пищевая сода и морская соль
Пропорция данных веществ составляет 1 к 1. Порошок следует высыпать в воду. В итоге должно получиться нечто, напоминающее жидкую сметану.
Вначале наносим чуть-чуть горячей воды на очищаемый участок, затем губкой или щеткой наносим туда же раствор.
Полчаса ждем, очищаем загрязнения и смываем чистой водой.
Хозяйственное мыло
Намыливаем губку и начинаем обрабатывать загрязнения. Спустя некоторое время оттираем жир, а после покрытие полируем чистой тряпкой.
Также можно это мыло использовать вместе с пищевой содой.
Раствор: чайная ложка соды на три столовых натертого на терке мыла. Плюс вода.
Наносим на загрязненные места, ждем полчаса и смываем чистой водой.
Соль
Все, что надо сделать, — насыпать соль на влажную губку и протереть кухонные шкафы или другую мебель.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.