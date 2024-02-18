В честь взятия Авдеевки армией России в центре Москвы состоялся концерт с участием трех сотен москвичей, бойцами батальона "Эспаньола" и военкорами. Видео события опубликовал телеграм-канал Mash.
Вечеринка прошла в субботу в московском клубе "Город" на хардкор-концерте "От Юности Моея". Участники громко скандировали "Авдеевка — наша", "Киев — русский город" и другие кричалки в поддержку России и ВС РФ. Присутствовавшие также почтили память российских бойцов, погибших в зоне СВО.
Ранее Владимир Путин поздравил российские войска со взятием Авдеевки. В настоящее время ВС РФ проводят зачистку населенного пункта. Также российские силы перешли в мощное наступление под Работино на Запорожском направлении.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.