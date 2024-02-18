"Авдеевка — наша". Москвичи вместе с бойцами ВС РФ отпраздновали взятие Авдеевки концертом в андеграунд-клубе

В Москве отпраздновали взятие Авдеевки хардкорным концертом

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

В честь взятия Авдеевки армией России в центре Москвы состоялся концерт с участием трех сотен москвичей, бойцами батальона "Эспаньола" и военкорами. Видео события опубликовал телеграм-канал Mash.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0 Licence

Вечеринка прошла в субботу в московском клубе "Город" на хардкор-концерте "От Юности Моея". Участники громко скандировали "Авдеевка — наша", "Киев — русский город" и другие кричалки в поддержку России и ВС РФ. Присутствовавшие также почтили память российских бойцов, погибших в зоне СВО.

Ранее Владимир Путин поздравил российские войска со взятием Авдеевки. В настоящее время ВС РФ проводят зачистку населенного пункта. Также российские силы перешли в мощное наступление под Работино на Запорожском направлении.