Известный социолог социалистических взглядов Борис Кагарлицкий* всё же отправится в колонию на пять лет

Социолог Борис Кагарлицкий* отправится в колонию

1:34 Your browser does not support the audio element. Общество

Социолог Борис Кагарлицкий* по решению апелляционного суда получил пять лет колонии общего режима. Борис Кагарлицкий* был взят под стражу в июле 2023 г. Ему было предъявлено обвинение по ст.205 ч.2 УК РФ (Обвинение терроризма). Состав преступления заключался в том, что в комментарии на видеоролик с кадрами взрыва на Крымском мосту 8 октября 2022 г. Борис Кагарлицкий* высказал одобрение методов ВСУ, направленных на прекращение СВО.

Фото: commons.wikimedia.org by Skilpaddle

В декабре Верховный суд республики Коми постановил признать Бориса Кагарлицкого* виновным в предъявленном ему обвинении и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 609 тыс. рублей. Прокуратура обжаловала это решение. В итоге апелляционный суд отменил решение предыдущей инстанции и заменил штраф реальным сроком.

Борис Кагарлицкий* известен как советский диссидент левого толка. С 1977 г. он участвовал в диссидентском движении. Он известен как теоретик неомарксизма, разрабатывал теорию "центра-периферии" в экономике.

Политические взгляды Бориса Кагарлицкого* близки к неомарксизму. Он неоднократно критиковал внешнюю политику России. Активно высказывался против проведения СВО.

Закономерным итогом стало его одобрение теракта на Крымском мосту, что привело его на скамью подсудимых.

* по решению Минюста РФ признан иноагентом.