Юрист объяснил, в каком случае на ваш паспорт могут взять кредит и как этого не допустить

Нельзя никому давать свой паспорт и тем более рассылать его фото, если не хотите, чтобы по нему на вас взяли кредит, предупредил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
По его словам, большая часть криминальных кредитов оформляется с использованием утерянных и украденных паспортов, но немало и таких случаев, когда пострадавшие сами допустили неосторожность.
"Основной причиной оформления кредита без участия человека или с участием под воздействием обмана является доверчивость и игнорирование рекомендаций по соблюдению финансовой безопасности", — пояснил юрист агентству "Прайм".
Он настоятельно призвал никогда никому не давать в руки свой паспорт.
"Если просят документ для оформления пропуска, постарайтесь обойтись водительским удостоверением", — посоветовал специалист.
Нельзя также рассылать фото или сканы страниц паспорта. В крайнем случае, если паспортные данные просят предоставить те, кому вы доверяете, их можно просто переписать.
Никогда не берите кредит по просьбе кого бы то ни было — от друзей и родственников до, тем более, якобы сотрудников служб безопасности, обзванивающих потенциальных жертв.
Пока в России нет законодательного запрета на оформление кредита без личного участия заёмщика, но он уже готовится, добавил юрист.
"В любом случае наша жизнь — это в первую очередь зона нашей личной ответственности. Будьте благоразумны и бдительны", — подытожил он.
Малина - это популярное ягодное растение, которое приносит удовольствие своим сочным и ароматным плодам. Однако, есть два основных типа малины - обычная малина и ремонтантная малина.