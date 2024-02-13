Юрист объяснил, в каком случае на ваш паспорт могут взять кредит и как этого не допустить

Адвокат Миронов предупредил о недопустимости рассылки фото паспорта

1:29 Your browser does not support the audio element. Общество

Нельзя никому давать свой паспорт и тем более рассылать его фото, если не хотите, чтобы по нему на вас взяли кредит, предупредил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

Фото: Freepik by wirestock

По его словам, большая часть криминальных кредитов оформляется с использованием утерянных и украденных паспортов, но немало и таких случаев, когда пострадавшие сами допустили неосторожность.

"Основной причиной оформления кредита без участия человека или с участием под воздействием обмана является доверчивость и игнорирование рекомендаций по соблюдению финансовой безопасности", — пояснил юрист агентству "Прайм".

Он настоятельно призвал никогда никому не давать в руки свой паспорт.

"Если просят документ для оформления пропуска, постарайтесь обойтись водительским удостоверением", — посоветовал специалист.

Нельзя также рассылать фото или сканы страниц паспорта. В крайнем случае, если паспортные данные просят предоставить те, кому вы доверяете, их можно просто переписать.

Никогда не берите кредит по просьбе кого бы то ни было — от друзей и родственников до, тем более, якобы сотрудников служб безопасности, обзванивающих потенциальных жертв.

Пока в России нет законодательного запрета на оформление кредита без личного участия заёмщика, но он уже готовится, добавил юрист.

"В любом случае наша жизнь — это в первую очередь зона нашей личной ответственности. Будьте благоразумны и бдительны", — подытожил он.