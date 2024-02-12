Волки приближаются: в Новосибирской области жители деревень сетуют на диких животных

Власти Новосибирской области взяли под контроль ситуацию с появлением диких животных близ деревень

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Волки приближаются к деревням Кыштовского района Новосибирской области, вызывая тревогу среди местных жителей.

Фото: Openverse by Dennis from Atlanta is licensed under CC BY-SA 2.0

Проблема становится все более насущной, поскольку дикие животные, включая косуль, зайцев и лисиц, стали обыденным явлением на улицах деревенских поселений. Это представляет угрозу не только безопасности людей, но и домашнего скота.

Житель деревни Колбаса Сергей Макаревич отмечает, что волки появились в окрестностях села в конце 2023 года и последнее время образовали стаи, проявляя особую смелость, даже приближаясь к жилым домам, сообщает atas.info.

Местные обращались за помощью к властям, из-за чего на место событий был направлен инспектор. Однако министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин заявил в своем официальном телеграм-канале, что инспектор не обнаружил присутствия волков вблизи деревни Колбаса. Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем, несмотря на предыдущий неудачный опыт поиска медведей.