Волки приближаются к деревням Кыштовского района Новосибирской области, вызывая тревогу среди местных жителей.
Проблема становится все более насущной, поскольку дикие животные, включая косуль, зайцев и лисиц, стали обыденным явлением на улицах деревенских поселений. Это представляет угрозу не только безопасности людей, но и домашнего скота.
Житель деревни Колбаса Сергей Макаревич отмечает, что волки появились в окрестностях села в конце 2023 года и последнее время образовали стаи, проявляя особую смелость, даже приближаясь к жилым домам, сообщает atas.info.
Местные обращались за помощью к властям, из-за чего на место событий был направлен инспектор. Однако министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин заявил в своем официальном телеграм-канале, что инспектор не обнаружил присутствия волков вблизи деревни Колбаса. Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем, несмотря на предыдущий неудачный опыт поиска медведей.
Малина - это популярное ягодное растение, которое приносит удовольствие своим сочным и ароматным плодам. Однако, есть два основных типа малины - обычная малина и ремонтантная малина.